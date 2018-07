Análise: Vitória de López Obrador é terremoto político para o México

Depois de uma eleição ofuscada por acusações de fraude em Honduras e uma farsa na Venezuela, observadores também chegaram a esperar o pior para o México, país que inspirou autores a escreverem livros inteiros sobre manipulações eleitorais.

Mas os observadores foram surpreendidos: o dia da votação transcorreu de forma mais pacífica que a maior parte dos dias no México, a participação eleitoral alcançou 63% e, ainda antes da divulgação dos resultados e com base em pesquisas de boca de urna, os dois candidatos derrotados admitiram ter perdido as presidenciais e parabenizaram Andrés Manuel López Obrador, conhecido como “AMLO”, por sua vitória.

O vencedor esquerdista fez um discurso presidencial com o qual acalmou empresários e prometeu combater a corrupção. AMLO disse querer entrar para a história como um “bom presidente”. Até aí, tudo exemplar. Mas o que sua vitória significa para um país afundado em problemas até o pescoço?

O triunfo de López Obrador é mais uma derrota dos partidos tradicionais mexicanos do que uma vitória do socialismo. O governista Partido da Revolução Institucional (PRI) e os conservadores do Partido da Ação Nacional (PAN) receberam a conta pela guerra do narcotráfico, o lamaçal da corrupção e um modelo econômico liberal que não conseguiu acabar com os abismos sociais no interior da sociedade mexicana.