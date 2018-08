A apresentadora Ana Hickmann mostrou aos fãs o interior da ‘boate’ que possui no subsolo de sua mansão na cidade de Itu em seu canal no YouTube. Segundo ela, são 300 m² que incluem pista de dança, camarotes, banheiros, bar, copa e jardins.

“A boate é tão particular, um espaço nosso. Quando a gente quer curtir com os amigos de verdade é aqui que a gente faz”, contou a apresentadora que garante já ter colocado cerca de 120 pessoas dentro do espaço.

À exceção do aniversário de 12 anos de seu afilhado, realizado no local, Ana afirma que não há nenhum tipo de imagem do espaço: “Entrou aqui não pode trazer celular, não pode tirar foto, não pode filmar e não pode postar. O que acontece aqui, fica aqui”.

Ana explicou que a paixão pela música eletrônica foi um dos motivos para a construção do lugar: “Conheci o Alexandre em uma boate em São Paulo. Ele trabalhou muito tempo na noite e vendeu o equipamento que tinha pra gente ter grana pra fazer nossa primeira viagem, no ano que a gente casou e foi pra França”.

“Prometi que, um dia, eu devolveria isso pra ele. E aqui tá com juros e correção monetária”, complementa.

A apresentadora conta que o espaço tem sua cara e se orgulha de diversos detalhes.

“Esse sofá… Minha vontade era, desde o começo, ter um sofá dentro da boate para poder subir em cima e pular sem problemas de quebrar”, contou, enquanto pulava sobre o estofado.

Porém, Ana garante que mudanças virão: “Em breve essa boate vai passar por uma reforma, vou trocar todo esse couro, quero trazer móveis novos pra cá, dar um upgrade”. Ela ainda afirma que há uma ‘passagem secreta’ que liga a boate ao seu quarto.