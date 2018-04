Ampla está na Fábrica em Ação

Única fabricante 100% brasileira no mercado de equipamentos de impressão digital, a curitibana Ampla participa pela terceira vez da Fábrica em Ação, espaço interativo da Mostra Affemaq – Feira Itinerante de máquinas, ferramentas, acessórios, insumos e serviços para as indústrias de madeira e móveis, que acontece no Centro de Eventos Expoara, em Arapongas-PR.

A Fábrica em Ação proporciona aos visitantes acompanhar a produção de dois móveis: um armário multifuncional e uma mesa de apoio, nos quais são feitas aplicação da impressão digital. É uma boa opção para agregar valor e personalizar produtos.

Ricardo Lie, diretor de Negócios da AmpplaA, diz: “Nossa participação tem como objetivo principal suprir uma lacuna de informação para os empresários moveleiros, que já sabem que existe a possibilidade de agregar valor aos seus produtos por meio da impressão digital, mas ainda não têm conhecimento do quanto esta utilização já está madura em suas características técnicas para agregar um importante diferencial à sua produção”.

“Vamos demonstrar para os empresários do setor que não é necessário realizar uma ‘revolução’ na produção para a utilização da impressão digital jato de tinta na indústria moveleira, quebrando certos paradigmas que algumas empresas possuem hoje com relação a esta tecnologia”, resume Ricardo Lie.

Para o presidente da Affemaq, Renato Valcarengh Nunes, “a presença da Ampla na Fábrica em Ação reforça o compromisso da Affemaq de oferecer um mix cada vez mais amplo de máquinas, ferramentas, acessórios, insumos e serviços para a indústria de madeira e móveis, levando tecnologia e inovação aos polos moveleiros do Brasil, pois oferece uma solução diferenciada às indústrias, adequada tanto para a marcenaria, quanto para uma indústria maior”.

Um dos mais expressivos do país, o polo moveleiro de Arapongas reúne mais de 900 indústrias, com mais de vinte mil profissionais envolvidos, distribuídos nos 42 municípios de abrangência do sindicato do setor.