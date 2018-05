Amazon começa a vender tecnologia de reconhecimento facial à polícia dos EUA

A Amazon está distribuindo tecnologia de reconhecimento facial para pelo menos dois departamentos de polícia nos Estados Unidos, de acordo com novos documentos obtidos pela American Civil Liberties Union (ACLU). A tecnologia é tão poderosa que cerca de 40 grupos de liberdades civis protestaram contra a empresa.

Documentos obtidos pela ACLU através de um pedido de registros levantaram o véu do projeto de reconhecimento facial da Amazon, apelidado de Rekognition. O aplicativo é capaz de analisar câmeras policiais e sistemas de vigilância em tempo real.

“Ao contrário de qualquer outra coisa, ele lida com vídeo em tempo real”, disse Andy Jassy, ​​CEO da Amazon Web Services, em um vídeo publicado em 30 de novembro de 2017.

“Com base na inteligência artificial, o Rekognition pode identificar, rastrear e analisar pessoas em tempo real e reconhecer até 100 pessoas em uma única imagem”, disse a ACLU em um comunicado. “Ele pode escanear rapidamente as informações coletadas em bancos de dados com dezenas de milhões de rostos, de acordo com a Amazon”.

Mas, como muitas ferramentas de vigilância usadas pela polícia, é difícil obter informações porque os Departamentos são obrigados a assinar acordos de confidencialidade antes de comprar ou licenciar a tecnologia.

De acordo com o Washington Post, cujo dono, Jeff Bezos, também é dono da Amazon, o escritório do xerife do condado de Washington paga à Amazon um valor entre US $ 6 e 12 por mês para acessar a tecnologia. O departamento usa o Rekognition para escanear imagens em tempo real para pessoas cujas fotos foram carregadas no sistema. O sistema já identificou mais de 30 mil rostos para os policiais.

Documentos obtidos pela ACLU mostram que a Amazon solicitou que o escritório do xerife propasse o acordo com a Rekognition para outros clientes, incluindo fabricantes de câmeras corporais.

“Ele também construiu um aplicativo móvel para seus representantes para procurar rapidamente um jogo contra o banco de dados do condado enviando imagens obtidas de vigilância ou de outras fontes”, disse a ACLU.

Mas em Orlando, na Flórida, a polícia também pode executar o reconhecimento facial através da rede de câmeras de vigilância da cidade.

A Motorola Solutions, produtora de uma versão popular de câmeras policiais, é um cliente da Rekognition. Existem outros clientes conhecidos fora da aplicação da lei, assim como a tecnologia de reconhecimento facial tem uma ampla gama de possíveis usos. No entanto, a ACLU observa que a Amazon está “comercializando o reconhecimento para a vigilância do governo. De acordo com seus materiais de marketing, vê-se a implantação por agências de aplicação da lei como um caso de uso comum para essa tecnologia”, disse o grupo de direitos civis.

A ACLU observa que faturamento da tecnologia da Amazon como capaz de rastrear pessoas de interesse poderia assombrar pessoas que já são consideradas suspeitas pelo governo, como imigrantes indocumentados e ativistas negros.

Sputinik