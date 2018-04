Alvaro Dias minimiza Ibope em SP e diz procurar partidos pequenos para alianças

O senador Álvaro Dias, pré-candidato do Podemos à Presidência da República, minimizou nesta quarta-feira, 25, o resultado da pesquisa Ibope com eleitores paulistas, na qual aparece com 2% das intenções de voto, independentemente do cenário. Segundo ele, as pesquisas neste momento têm pouca validade para predizer o andamento das eleições. Ele lembrou de casos como o do ex-presidente Collor (PTC) e do ex-prefeito João Doria (PSDB), que tinham patamares parecidos no mesmo período da atual pesquisa e venceram o pleito.

“Intenção de voto neste momento nada vale, porque é volúvel. O que há é repercussão do recall, os que estão mais visíveis aparecem melhor”, afirmou Dias ao Broadcast Político após participar de um evento na capital paulista. “Então, não me preocupo com esses cenários porque, com toda a franqueza, eles não dizem nada neste momento.”

Segundo pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, 24, pela TV Bandeirantes, Dias está no terceiro pelotão de pré-candidatos, que pontua entre 1% e 4%. Na liderança, está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seguido de Jair Bolsonaro (PSL) e Geraldo Alckmin (PSDB).

Segundo o senador, que já descartou uma aliança com seu antigo partido, o PSDB, e disse considerar difícil uma união do chamado centro político, a busca por alianças se concentra em partidos pequenos e sem nome colocado na disputa nacional, como o PMN e o Patriotas.

Esse trabalho, no entanto, ficou a cargo da presidente do Podemos, deputada Renata Abreu (SP). Enquanto isso, ele trabalha para tornar sua candidatura mais conhecida. Hoje, o senador permanece em São Paulo, onde concede entrevista a duas TVs e tem reuniões com empresários.

Já a negociação do posto de vice em sua chapa “ainda não está na pauta” e aguarda momento mais adequado, ou seja, mais próximo das convenções partidárias, em junho e julho.