Com 17 medalhas e três certificados de excelência, neste ano o Senai no Paraná teve sua melhor performance em todas as edições nacionais da WorldSkills. Com dois competidores do Estado garantidos para o mundial na Rússia, a instituição também será representada na edição da WorldSkills Américas pelo campeão nacional da ocupação de Redes de Cabeamento Estruturado, o estudante do Senai de Londrina, Lucas Lenzi. A WorldSkills Américas acontece entre os dias 1 e 6 de outubro, no Chile, e vai reunir competidores técnicos de algumas ocupações de 15 países, entre eles Brasil, México, Estados Unidos e Colômbia.

Delegado técnico da equipe paranaense, Marcos Pires ressalta que o momento é especial para a educação profissional do Senai no Paraná. “Durante as competições, alunos e competidores resolvem desafios da indústria, mobilizando seus conhecimentos, suas habilidades, suas atitudes, seus valores, sua postura ética e empreendedora desenvolvidos no seu processo de formação e estimulados por docentes mediadores de sua aprendizagem”, explica.

A competição acontece a cada dois anos entre países das Américas, assim como ocorre com os países da Europa, com a EuroSkills, e antecipa a maior competição de educação profissional do mundo, que será realizada em agosto de 2019, em Kazan, na Rússia.