Aluguel sem fiador utilizando apenas o cartão de crédito

A Cibraco Imóveis está oferecendo aos clientes a possibilidade de realizar suas locações por meio do cartão de crédito, de uma forma segura que dispensa a necessidade de fiador, mais prática e menos burocrática do que outras maneiras de garantia locatícia “Essa é uma das nossas inovações para trazer comodidade e rapidez aos clientes”, destaca Adalberto Scherer, diretor da Cibraco.

Segundo Adalberto , o cliente apresenta a fatura do cartão de crédito que será analisada na hora, de forma que o cliente já poderá saber o limite do valor disponível para locação que tem aprovado em poucos minutos. “De maneira geral, o limite do cartão precisa ser quatro vezes maior do que o valor mensal da locação”, adianta. Ainda segundo Scherer, para alugar por meio do CredPago, o cliente precisa ter em mãos apenas o cartão de crédito, a fatura e os documentos pessoais. “É um processo muito rápido e seguro”, explica.

O empresário do ramo de seguros e de TI Wagner Batista Muzy possui imóveis alugados para o Group Gow e para o Grupo Interle nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, acaba de utilizar o CredPago para efetivar a locação em Curitiba.

“Foi muito simples, rápido e sem grandes burocracias. Esse é um bom caminho para fazer a locação”, conta. “Nas outras locações precisei apresentar diversas documentações, incluindo de imóveis próprios, certidões atualizadas o que acaba demorando mais”, pontua.