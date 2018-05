Almir Sater está de volta

Como faz todo ano, o sul-matogrossense Almir Sater despenca com sua viola e banda para as ribas de Curitiba. E, com seus clássicos pantaneiros, recebe o imenso fã-clube no Guairão. O show será nesta sexta dia 11, às 21h, quando se ouvirá Tocando em Frente, Chalana e Trem do Pantanal .

Mas tem mais, pois sua produção é intensa e apaixonada. Mesmo tendo chegado a excelência técnica, Almir é um dos poucos que não deixou a emoção de lado. Por isso, o público, ao sair do show, tem a impressão de ter estado na sala de visitas do cantor, completamente a vontade. E ao vivo se mata saudades de Zé Trovão e Pirilampo.

(Ingressos, inteira, de 190 a 380 reais).