O técnico Massimiliano Allegri confirmou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva em Turim, a presença do craque português Cristiano Ronaldo na estreia da Juventus no Campeonato Italiano, que será neste sábado, em Verona, contra o Chievo Verona. Os relacionados para a primeira partida oficial da equipe na temporada foram divulgados pelo treinador, que espera bastante do atacante.

“Cristiano não é um jogador comum. Suas estatísticas na carreira são provas disso. Ele trouxe valor ao nosso time, mas nós devemos esquecer nossa qualidade e acreditar que ganharemos jogos apenas porque temos ele ao nosso lado”, alertou Massimiliano Allegri, que iniciará a sua quinta temporada pela Juventus na busca pelo inédito octacampeonato nacional.

O treinador ressaltou que Cristiano Ronaldo está muito motivado para iniciar a sua trajetória no Campeonato Italiano, depois de passar nove anos no Real Madrid. “A primeira partida é uma novidade. (Cristiano) Está muito curioso para ver como jogam os rivais. Este ano será mais complicados que os anteriores”, afirmou Massimiliano Allegri, lembrando dos concorrentes mais diretos como Napoli, Roma, Internazionale e Milan.

Na entrevista coletiva, o técnico da Juventus confirmou outros titulares contra o Chievo Verona. São os casos do goleiro polonês Wojciech Szczesny, os zagueiros italianos Leonardo Bonucci y Giorgio

Chiellini, o meia croata Miralem Pjanic e o lateral-esquerdo brasileiro Alex Sandro.

DESPEDIDA – Nesta sexta-feira, em seu site oficial, a Juventus fez uma homenagem ao meia Claudio Marchisio, de 32 anos, que rescindiu o seu contrato com o clube nesta sexta-feira e encerrou uma trajetória de 25 temporadas em Turim. Seu futuro não foi divulgado. “A história de Claudio Marchisio com a Juventus se encerra hoje (sexta) com a rescisão de seu contrato”, anunciou a equipe.

Marchisio chegou nas categorias de base da Juventus aos 7 anos, estreou entre os profissionais em 2006 e acumulou 389 partidas e 37 gols, conquistando sete edições do Campeonato Italiano, quatro da Copa da Itália e três da Supercopa da Itália.