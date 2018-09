O desempenho dos colaboradores está atrelado a diversos fatores, um deles é a alimentação, que influencia diretamente na eficiência e na concentração, além de melhorar a qualidade de vida dentro e fora da empresa. Preocupada com a saúde e o bem-estar dos profissionais que atuam em empresas parceiras, a Exal – Excelência em Alimentação – oferece opções diferenciadas para quem procura ter uma refeição balanceada.

A busca por uma alimentação saudável pode ser comprovada pela pesquisa do Instituto Datafolha, que identificou que mais da metade dos clientes de estabelecimentos gastronômicos do país estão interessados em consumir alimentos saudáveis. Segundo o estudo de 2016, 53% das pessoas entrevistadas perceberam um aumento na procura por frutas, 61% dos clientes estão consumindo mais verduras e legumes, e 65% afirmaram que as pessoas estão acrescentando sucos de frutas ao cardápio.

De acordo com Sarielly Saurin, gerente de Qualidade e nutricionista da Exal, organização que atua no segmento de alimentação coletiva e serve cerca de 100 mil refeições ao dia, entre as alternativas saudáveis está o “exalight”, uma opção balanceada em calorias e nutrientes, composta por uma porção de carboidrato, uma de proteína e uma de fibras. “Normalmente, é solicitado pelas pessoas que buscam uma opção mais equilibrada. Os colaboradores das empresas que possuem esse serviço podem, um dia antes, realizar a reserva do prato, com valor calórico entre 500 e 700 calorias”, diz Sarielly.

Atenção à saúde

Além do foco naqueles que buscam uma vida saudável, a preocupação da Exal se estende aos colaboradores com alguma doença ou restrição alimentar, como diabetes, hipertensão, obesidade, doença celíaca, intolerância à lactose e outras. “Entre os cuidados especiais, no caso de celíacos, por exemplo, utilizamos utensílios de cor diferenciada para alimentos alergênicos. Isso evita a contaminação cruzada. Quanto aos diabéticos, hipertensos ou outros, ao receber o pedido do cliente também temos um cuidado especial no preparo das comidas”, relata.

Segundo a gerente de Qualidade e nutricionista, um informativo é deixado no início do buffet para que os colaboradores tenham acesso às informações de cada prato. “Para que as pessoas alérgicas evitem o consumo de determinados alimentos, identificamos o cardápio com marcações de acordo com o alergênico contido naquela preparação específica”, expõe. Os grupos de alimentos identificados pela Exal como de risco alérgico são: trigo, leite, soja, amendoim, castanha, nozes e ovos.

Além disso, por meio do Programa Mais Saúde e Vida, são feitas orientações para reeducação alimentar e adaptação ao cardápio diário dos restaurantes administrados pela Exal, conforme as necessidades dos colaboradores. “Informações sobre os valores e benefícios nutricionais dos alimentos são disponibilizadas em todos os nossos restaurantes. Trabalhamos com displays que informam o nome do prato, as calorias por porção e, ainda, sinalizamos com marcadores de cor verde, amarela ou vermelha. Essas cores indicativas têm o objetivo de orientar os trabalhadores sobre como montar o prato de forma saudável”, conclui Sarielly.

E tudo isso que começa no trabalho pode se estender para casa. Os novos hábitos introduzidos e as informações aprendidas no restaurante da empresa, aos poucos, ajudam as pessoas a se alimentarem com mais qualidade no dia a dia.