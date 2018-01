Alerta de tsunami após terremoto na costa de Honduras é retirado

O alerta de tsunami emitido pelos Estados Unidos na madrugada desta quarta-feira, 10, após o registro de um terremoto de 7,6 graus na costa de Honduras foi retirado.

Não há registro de danos graves em Honduras. Autoridades locais informaram que o tremor foi sentido em boa parte do país, e que algumas casas apresentaram rachaduras em províncias do norte e do leste.

Um alerta de tsunami foi inicialmente disparado para Porto Rico, Ilhas Cayman, Cuba, Jamaica, outras ilhas caribenhas e as costas da América Central e do México. Horas depois, no entanto, o aviso foi retirado.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos localizou o terremoto em um ponto a 202 quilômetros de Barra Patuca, em Honduras, e a 303 quilômetros de George Town, nas Ilhas Cayman.

A costa norte de Honduras, mais próxima ao epicentro do tremor, reúne pequeno número de habitantes.