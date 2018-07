O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, afirmou que os países europeus não irão ceder à pressão das ameaças dos Estados Unidos na disputa em relação a tarifas comerciais. A autoridade disse, porém, esperar uma solução no caso.

O governo do presidente americano, Donald Trump, já impôs tarifas sobre as importações de aço e alumínio dos países da União Europeia e ameaça tarifar carros, caminhões e partes de automóveis do bloco, o que atingiria duramente a economia da Alemanha. Nesta quarta-feira, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, visita Washington e deve tratar do assunto.

Em entrevista à emissora ARD, Maas disse nesta terça-feira esperar por uma solução de consenso entre as partes, mas acrescentou: “Não nos deixaremos ser ameaçados e apenas ceder porque, se fizermos isso uma vez, temo que teremos de lidar com esse tipo de comportamento muito frequentemente no futuro e não aceitaremos isso”. Fonte: Associated Press.