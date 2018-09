A recente sinalização do principal economista do presidenciável Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, sobre o retorno da CPMF em caso de uma vitória do ex-capitão da reserva nas eleições, foi criticada nesta quinta-feira, 20, pelo candidato do PSDB ao Planalto, Geraldo Alckmin. “Sou contra aumento de impostos e sou contra a volta da CPMF”, disse, em caminhada no centro de Guarulhos.

O tucano fez duras críticas à proposta. “O candidato da bala deu o primeiro tiro. Deu tiro nos mais pobres, no contribuinte, na economia. Isso faz o mais rico deslocar o dinheiro para fora e não ajuda a economia”, declarou. “Eu não vou fazer isso. Meu ajuste fiscal será feito pelo lado da despesa.”

Sobre seu desempenho na última pesquisa Datafolha, em que aparece com 9% das intenções de voto, Alckmin disse que os próximos dias serão decisivos. “Temos todas as condições de crescer nos próximos quinze dias e impedir a volta do PT e também o candidato da bala”, afirmou o candidato.