Os curitibanos que querem deixar o corpo em forma para o verão ainda podem se inscrever para o Desafio Agora Vai da Companhia Athletica Curitiba! O programa de emagrecimento tem como objetivo ensinar seus alunos a conquistar hábitos saudáveis a partir da prática de exercícios físicos, a mudança na alimentação e o cuidado com a saúde, e consequentemente, a perda de peso.

O desafio terá duração de três meses (de 10 de setembro a 10 de dezembro) e os alunos inscritos serão divididos em grupos, de dez pessoas cada, com a principal meta de emagrecer sem deixar de lado a saúde. Os participantes receberão acompanhamento de profissionais qualificados da academia e serviços personalizados, como: dieta, treinos, avaliação física entre outros. Aos sábados, serão realizados aulões especiais além de workshops e palestras ligadas à saúde e lifestyle.

De acordo com a diretora administrativa da unidade em Curitiba, Vanessa Sanches, o intuito do programa é que o aluno alcance seu objetivo com saúde, qualidade de vida, em um ambiente seguro, com estrutura, para cada particularidade.

As inscrições estão abertas para alunos e não alunos da academia. Não podem participar pessoas que estiverem com o peso ideal, de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC) – a relação entre o peso e a altura de cada pessoa -; e menores de 15 anos precisam de autorização dos responsáveis.

As vagas são limitadas e as informações de valores dos pacotes podem ser adquiridos na recepção da Companhia Athletica, localizada no piso G6 do ParkShoppingBarigüi, ou pelo WhatsApp (41) 99268-3859.