A visibilidade das mulheres, brancas ou negras, é bem opaca no cinema, segundo levantamentos apresentados por elas no Max 2018, abrangente exposição de audiovisual do país, realizada semana passada em Belo Horizonte. Apenas 15% das obras brasileiras veiculadas na TV paga em 2017 foram dirigidas por mulheres, de 142 longas metragens nacionais lançados em 2016, somente 9,7% foram dirigidos por mulheres e nenhum deles foi dirigido ou roteirizado por uma negra.

Esses números, um tanto semelhantes com a produção internacional, impulsionaram a criação, em abril deste ano, do selo Elas, braço feminino da Elo Company, importante agente de vendas e distribuidora de audiovisual. “É uma iniciativa inédita porque o Elas atua com consultoria dos projetos formada por uma rede de atrizes, diretoras, produtoras, roteiristas e advogados”, diz Bárbara Sturm, que leva ao projeto a experiência de quem foi diretora da Pandora Filmes, atuou no lançamento do sucesso Que horas ela volta?, de Anna Muyalert, e foi programadora do Cine Belas Artes-SP.

Bárbara Sturm é diretora de conteúdo da Elo Company e esclarece que Elas fomenta projetos dirigidos por mulheres com duas vertentes: potencializar a carreira de cineastas brasileiras e atender uma demanda mundial por narrativas femininas. Exemplifica essa demanda com Mulher Maravilha, filme de super herói mais assistido em 2017, protagonizado por uma super heroína e dirigido por uma mulher, e o premiado Lady Bird, além do sucesso nacional Meus 15 Anos, dirigido por Caroline Okoshi Fioratti. A oferta feminina no Brasil nesse mercado supera a masculina: 53% do total de graduados em cursos de audiovisual são mulheres.

Iniciativas como o Elas somam esforços para equilibrar um mercado cultural dominado pela ótica masculina em todo o planeta: em 2017, em todo o mundo, os longas dirigidos por mulheres não chegam a dez por cento. O desequilíbrio se percebe também nos enredos: apenas 29% dos personagens com falas são mulheres nos cem maiores longas-metragens lançados em 2016.

O selo Elas nasce com nove filmes contratados, sob direção de Tuca Siqueira, Simone Elias, Ana Luiza Azevedo, Anahí Borges, Malu Schroeder, Cibele Amaral, Tali Yankelevich, Maria Carolina Telles e Susanna Lira. Os filmes delas devem chegar às telas até 2020.

E em outubro, serão anunciados os 14 projetos que receberão a consultoria e comercialização do Selo Elas durante 2019, avaliados entre cem projetos apresentados desde abril. Há também filme de animação entre eles. Por falar nisso, ainda segundo estudo da Ancine, em obras de animação, somente 9% foram dirigidas pelas mulheres.