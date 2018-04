Agências de comunicação criam encontro empresarial

Oferecer mais do que serviços básicos e desenvolver estratégias de crescimento e credibilidade para seus clientes. Esse é o objetivo das agências Expressa Comunicação, Interact Comunicação e Assessoria de Imprensa e Sinapse.Lab Marketing e Tendências, que se uniram para realizar o 1º Café com Ideias, voltado para auxiliar seus clientes a aprimorar a gestão de suas empresas. “Esse é um tema atual e essencial para todo gestor. Com o excesso de informação e tarefas no dia a dia, é difícil manter o foco naquilo que realmente importa. Para isso, é preciso algum treino para aprendermos a focar na definição de prioridade das atividades”, afirma Juliane Ferreira, diretora da Interact Comunicação e Assessoria de Imprensa.

O primeiro encontro acontecerá no dia 10 de maio, a partir das 8h30, no escritório do De Paola & Panasolo Sociedade de Advogados. O tema abordado será a utilização da neurociência para ajudar a manter o foco em uma estratégia empresarial. O palestrante será o neurocientista e mestre em Antropologia, Fernando Schema – sócio da Orez Educação. “Ele irá abordar conteúdos relevantes e totalmente aplicáveis no dia a dia dos clientes, desde a gestão até o gerenciamento e ações de marketing”, revela a diretora da Sinapse.Lab, Elinéia Denis Ávila.

Modernização dos serviços de assessoria

A função de uma agência de comunicação e marketing está ligada ao aprimoramento da imagem interna e externa da instituição e criar estratégias de relacionamento com a imprensa e mercado consumidor para aumentar a credibilidade do cliente. Mas, nos dias atuais, é preciso oferecer novos serviços. “Com as transformações que ocorrem na comunicação e a concorrência cada vez mais acirrada no meio empresarial, é preciso se modernizar e o assessor tem um papel fundamental de orientar seus clientes e continuar ajudando a apontar os caminhos possíveis para a empresa continuar em evidência em sua área de atuação”, salienta Kristiane Rothstein, sócia-diretora da Expressa Comunicação.

A decisão de unir três agências em um único evento foi baseada na economia colaborativa, uma tendência que incentiva o compartilhamento dos mais diversos produtos, serviços e informações. “Apesar de concorrentes, as agências são parceiras e podem somar em conhecimento e experiência para oferecer serviços mais completos para os seus clientes”, consideram as organizadoras.