Agemed gerencia planos de saúde empresariais desde 2001

A Agemed Planos de Saúde nasceu em 1998 em Joinville, Santa Catarina. Na época o fundador da operadora, Pedro Assis, ainda era colaborador da área de recursos humanos de uma famosa empresa de tubos e conexões da cidade. Como profundo conhecedor do assunto, Assis havia desenvolvido os estudos para a criação de um sistema de autogestão de benefícios, justamente para os colaboradores da referida empresa.

Quando o projeto ficou pronto, foi estimulado a assumir o comando da empresa – logo batizada de Agemed. Nos anos seguintes, em paralelo à prestação de serviços para a fabricante de tubos e conexões, a Agemed teve o portfólio de produtos organizado e ganhou estrutura para a entrada no mercado, o que ocorreu de forma efetiva em 2001.

A Agemed está consolidada entre as 40 maiores operadoras de planos de saúde do país. Especializada na prestação de serviços, a empresa e seus colaboradores, a Agemed tem duas décadas de mercado e atende organizações dos mais variados portes e perfis. Presente nos estados de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná e do Mato Grosso. “Todo este crescimento é fruto da colaboração de muita gente. Não é trabalho de uma pessoa só, é o trabalho de uma equipe que virou uma família”, diz o fundador da Agemed, Pedro Assis.