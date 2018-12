Quem vai viajar de avião por estes dias, com conexões pelo aeroporto de Guarulhos, pode se preparar para atrasos. Desde a última quinta-feira, quando choveu forte em São Paulo e região, que o aeroporto precisou ser fechado por algumas horas que a situação se complicou e passados quatro dias do episódio, as operações no terminal ainda não foi normalizado. De meia noite até as 10h desta segunda-feira, o número de atrasos chegou a 32 dos 268 embarques e desembarques previstos para o período. Das 143 chegadas, 17 atrasaram, enquanto 15 das 125 partidas não saíram no horário marcado nos bilhetes.