Advogado Fabiano Neves recebe o Prêmio Áster

O advogado Fabiano Neves Macieywski recebeu no dia 10 de maio, em cerimônia na Ópera de Arame, em Curitiba, o Prêmio Áster – Trajetória Profissional, concedido pela ESIC – Business & Marketing Social. A premiação é uma forma de reconhecimento aos méritos das pessoas e das empresas que, de alguma forma, fazem a diferença com o seu trabalho e conquistam o sucesso. O prêmio foi entregue pelo diretor ESIC Espanha, Felipe Llano. O Prêmio Áster, que no Brasil está em sua 13ª edição, tem como fundamento reconhecer e incentivar boas práticas de humanismo, liberdade, desempenho e eficácia, valores importantes e imprescindíveis para o sucesso pessoal e profissional de qualquer cidadão.

CAA-PR marca presença em seminário

A vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, Daniela Ballão Ernlund, compôs a mesa de abertura do Seminário Direito à Saúde, promovido pela Escola Superior de Advocacia (ESA) e Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná. O evento foi aberto pela coordenadora da ESA, Graciela Marins, e pela presidente da Comissão de Direito à Saúde, Claudia Barroso de Pinho Tavares Montanha Teixeira, em 10 de maio.

Ex-dirigente da APEP assume presidência de conselho da Sanepar

A procuradora do Estado Márcia Carla Pereira Ribeiro tomou posse como presidente do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), para um mandato até abril de 2020. Formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 1987, Márcia Carla Pereira Ribeiro é mestre e doutora pela UFPR. Tem pós-doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pela Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP). Procuradora do Estado do Paraná desde 1990, Márcia Carla já presidiu a APEP, foi procuradora-geral do Paraná e secretária de Estado da SEAP (Secretaria de Administração e Previdência). É professora titular da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e professora associada da Universidade Federal do Paraná.

APMC promove palestra sobre Direito

O vice-presidente da Associação dos Procuradores Municipais de Curitiba (APMC), Bernardo Meyer Cabral Machado, e a diretora de Cultura da Associação, a procuradora municipal Raquel de Barros Gaidex, estiveram com a procuradora-geral do município de Curitiba, Vanessa Volpi Bellegard Palacios. Na ocasião, a convidaram para participar da palestra com o professor, mestre e doutor em Direito Egon Bockmann Moreira sobre a nova lei nº 13.655/2018, que promove alterações Decreto-Lei nº 4.657/1942, atualmente denominado “Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro”, que vai acontecer no Salão Nobre da Prefeitura de Curitiba, às 16 horas, desta sexta-feira (18 de maio).