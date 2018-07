A equipe jurídica pessoal de Donald Trump submeteu uma contraproposta ao conselheiro especial Robert Mueller em relação a uma possível entrevista com o presidente dos Estados Unidos que poderia permitir questões sobre conluio com a Rússia para interferência na eleição presidencial americana de 2016, mas limitaria indagações relacionadas à possibilidade de obstrução de justiça.

À medida que negociações para o encontro estão prestes a adentrar o oitavo mês de duração, Rudy Giuliani, um dos advogados pessoais de Trump, disse nesta segunda-feira que uma entrevista do conselheiro especial com o presidente “ainda está sobre a mesa”.

“Achamos que a (parte que se supõe ter sido) obstrução é abordada pelo Artigo 2 da Constituição”, comentou Giuliani, referindo-se à provisão que dá ao presidente autoridade executiva para apontar e demitir membros do governo.

Muller está investiga se aliados de Trump praticaram conluio com os esforços da Rússia de interferir na eleição dos EUA em 2016 e sobre se Trump procurou obstruir a justiça na demissão do ex-diretor do FBI (a polícia federal americana) James Comey em maio de 2017, enquanto a apuração do FBI sobre a Rússia ainda estava em curso.

Trump refutou repetidamente as acusações de conluio e obstrução de justiça, enquanto Moscou negou interferência eleitoral. (Dow Jones Newswires)