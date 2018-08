Baseada na obra do romeno Matei Visniec e direção e adaptação assinadas por José Roberto Jardim, a peça Adeus, Palhaços Mortos ganha apresentação em Curitiba. A montagem é da Academia de Palhaços, fundada há onze anos por atores oriundos do curso de Artes Cênicas da Unicamp.

O provocativo espetáculo recebeu o prêmio Shell de Melhor Cenário, o Prêmio Aplauso Brasil de Melhor Espetáculo de Grupo e Melhor Direção pela Associação dos Produtores de Teatro do Rio de Janeiro. E representou o Brasil no festival World Stage Design 2017, em Taipei (Taiwan), e na Turquia.

Sinopse: Três grandes artistas circenses do passado por acaso se reencontram, depois de muitos anos, na antessala de uma agência de empregos que oferece apenas uma vaga. Ali, suas amizades, memórias, segredos, pequenezas e vilanias serão expostos, criando, dessa maneira, uma ode ao ofício do ator e uma profunda reflexão sobre os fundamentos filosóficos da carreira artística.

Em cena estão os atores Laíza Dantas, Paula Hemsi e Maurício Schneider. E fora dela uma equipe notável: Tiago de Mello, o diretor musical, é um dos expoentes da música experimental eletroacústica do Brasil; o cenário e as vídeoprojeções são do Coletivo BijaRi, formado por arquitetos, artistas plásticos e videomakers. Já o figurino foi criado pelo estilista Lino Villaventura e o visagismo é de Leopoldo Pacheco.

Laíza Dantas e Paula Hemsi são sobreviventes da Cia do Palhaço, que sofreu debandada quando a Kombi do grupo, em 2015, pegou fogo com cenários, figurinos, palco e equipamentos de som e iluminação. Elas ressurgiram das cinzas quando convidaram o diretor José Roberto Jardim para um trabalho em comum. Ele apresentou a elas o texto Um Trabalhinho Para Velhos Palhaços, de Matei Visniec, que trata justamente de três artistas circenses diante do fim de suas existências, de suas carreiras e da arte. Que metáfora!

Imperdível: Caixa Cultural (Rua Conselheiro Laurindo, 280), nesta sexta dia 31 e sábadoàs 20h e no domingo, às 19h. Ingressos a 30 e 15 reais. Classificação etária:12 anos.