Autora de sucessos na Globo como Escrito nas Estrelas, de 2010, e Além do Tempo, exibido entre 2015 e 2016, a mineira Elizabeth Jhin, de 69 anos, está de volta à trama espírita em sua próxima novela, Espelho da Vida.

Como e quando surgiu a ideia de Espelho da Vida?

Ainda estava escrevendo Além do Tempo quando surgiu a ideia. A princípio, pensei em fazer sobre um escritor e seus personagens, mas depois tive a ideia de fazer um filme dentro da história. Minha intenção foi usar três tempos: o passado, o presente e o tempo do filme.

Por que você escolheu as cidades históricas de Minas como cenário da novela?

Sou mineira de Belo Horizonte e amo o povo de Minas, as comidas, o jeito de falar e acho que as cidades históricas, com seu belíssimo patrimônio cultural, deviam ser conhecidas e visitadas por todos os brasileiros. Na sinopse, fiz algumas sinalizações de como era essa cidade fictícia da novela, que é localizada em Minas Gerais. Pedro (Vasconcelos, diretor artístico) teve a ideia genial de focar em Carrancas, Ouro Preto, Tiradentes e, especialmente, Mariana.

Como Cris Valência, personagem de Vitória Strada, lidará com o amor no presente e, ao mesmo tempo, no passado?

Cris viverá um grande conflito por amar dois homens ao mesmo tempo, embora consciente de que Danilo só existe em outra dimensão.

Assim como em Além do Tempo, os personagens de sua nova novela prestarão, no presente, contas do que fizeram no passado?

Dentro da mesma premissa de que a gente colhe o que planta, meus personagens de agora estarão sofrendo as consequências de seus atos no passado. Acredito firmemente que nada do que se faz, ou que se vive, é em vão. Estamos neste planeta para evoluir e preparar nossas próximas vidas.

Você já disse que não segue nenhuma religião, mas está de volta à trama espírita, um traço marcante em sua obra. O que a atrai no espiritismo?

Cresci dentro do catolicismo, mas há muitos anos não sigo a doutrina. Acredito na espiritualidade, no bem e na paz que ela traz à nossa vida. Admiro muitos ensinamentos do espiritismo, do budismo, do cristianismo, da cabala. Acho que, na verdade, tudo se resume a amar a Deus, Alá, Criador – como se quiser rotular – e ao nosso próximo como a nós mesmos. Tudo se resume a amar.

Uma parte do elenco de Além do Tempo (como Alinne Moraes e Rafael Cardoso) está de volta em Espelho da Vida. Como é repetir essa parceria?

Maravilhoso. São atores que admiro muito.

Como foi a chegada de Vitória Strada no papel principal, no lugar de Isis Valverde?

Acho que tudo que acontece tem um sentido maior do que a gente, na maior parte das vezes, consegue enxergar. A Vitória é a Cris. Uma estrela!

Qual será o tom da novela: uma mistura de romance, drama, mistério…?

Minha intenção é essa, misturar romance, drama e mistério! Escrevo sobre o que gosto de ver, como telespectadora.