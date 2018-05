Ações da Petrobras têm recuperação e Ibovespa fecha em alta de 0,95%

As ações da Petrobras reagiram às fortes quedas dos últimos pregões e subiram expressivamente nesta terça-feira, 29, dando condições para uma recuperação também do Índice Bovespa. Depois de quatro quedas consecutivas, com as quais havia perdido mais de 9%, o índice fechou nesta terça com alta de 0,95%, aos 76.071,97 pontos. A volta dos investidores estrangeiros após o feriado nos Estados Unidos elevou o volume negociado na B3, que alcançou R$ 15,8 bilhões.

A greve dos caminhoneiros continuou a dar o tom dos negócios e um dos principais destaques do dia foi a teleconferência do presidente da Petrobras, Pedro Parente, com analistas e investidores. Profissionais ouvidos pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, apontaram pontos positivos na fala do executivo, mas ainda viram dúvidas sobre como serão acomodados os pontos acordados entre governo e grevistas no que diz respeito à política de preços do diesel.

Na máxima do dia, registrada pela manhã, o Ibovespa chegou a subir 2,47%. A desaceleração aconteceu gradativamente à tarde, conforme alguns papéis perdiam o fôlego. Contribuiu para essa desaceleração o sentimento de aversão ao risco no mercado internacional, em meio à crise política na Itália, o impasse sobre o governo da Espanha e a volta dos temores de uma disputa comercial entre Estados Unidos e China. As bolsas de Nova York operaram em forte queda durante praticamente todo o dia.

As ações da Petrobras, que somente na segunda-feira, 28, haviam caído mais de 14%, nesta terça subiram 12,38% (ON) e 14,13% (PN). Na teleconferência, Pedro Parente reforçou que a Petrobras terá liberdade para aplicar os reajustes derivados das condições de mercado, independentemente da periodicidade. “Independentemente da periodicidade, a prerrogativa é de reajustes necessários. Esperamos poder passar por isso sem maiores consequências à operação da empresa”, disse o executivo. “O importante é manter as margens de lucro na operação.”

“O call com Pedro Parente teve boas notícias, com o reforço de que a Petrobras não é ‘price maker’. Não é ela que tem o poder de influenciar as variações de preços. Ele também reforçou que o governo reconhece e respeita bem isso e que todo o planejamento estratégico da companhia vai ser mantido”, disse Marco Saravalle, analista da XP Investimentos.

Para Rafael Bevilacqua, estrategista da Levante Ideias de Investimentos, a alta do Ibovespa nesta terça foi meramente técnica, levando em conta fatores como as fortes perdas dos últimos dias e a alta do dólar, que tornou as ações atrativas ao investidores estrangeiros. O profissional afirma que a greve dos caminhoneiros deve continuar gerando efeitos negativos na economia, que serão refletidos nos números do segundo trimestre.