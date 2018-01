Acidente com perua que levava presos mata 3 pessoas e deixa 9 feridos

Um acidente envolvendo uma perua Kombi transportando detentos e um caminhão-baú causou a morte de três pessoas e deixou outras nove feridas, na manhã desta quinta-feira, 11, na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Capivari, no interior de São Paulo. A Kombi, que levava dez pessoas, entre elas nove presos que trabalhavam na limpeza da rodovia, invadiu a pista contrária e bateu de frente no caminhão, segundo a Polícia Militar Rodoviária. Com o impacto, a perua partiu-se ao meio.

Morreram no local dois ocupantes da Kombi – o motorista e um detento -, e o motorista do caminhão. Outros oito passageiros da perua e o ajudante do motorista do veículo de carga ficaram feridos em estado grave e foram levados para a Santa Casa de Capivari. Duas vítimas foram transferidas de helicóptero para o Hospital Estadual de Sumaré. O estado de uma delas era considerado gravíssimo à tarde.

A Kombi pertence à empresa Elo, prestadora de serviços de conservação da estrada à concessionária Rodovias do Tietê. Os passageiros eram presos do Projeto Reeducando, que utiliza a mão de obra de detentos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Porto Feliz. Eles seguiam para o trabalho, quando aconteceu o acidente.

A Elo informou que o veículo é monitorado e estava em baixa velocidade. No local, a rodovia tem pista simples. A Polícia Civil de Capivari abriu inquérito para apurar as causas do acidente.