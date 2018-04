Ação gratuita tira dúvidas sobre a declaração do IR

O projeto Declare Certo do Centro Universitário UniOpet (UniOpet) orientará os contribuintes que ainda não entregaram a declaração de Imposto de Renda e estão com dúvidas no preenchimento das informações. Os atendimentos aos cidadãos serão gratuitos e realizados na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 892, em Curitiba. Serão duas oportunidades de atendimento até o dia 30 de abril (27 e 28/4).

Os alunos de administração e contábeis e professores estão disponíveis para esclarecer dúvidas dos contribuintes como declaração de imóvel, financiamentos, quem pode ser dependente, gastos que abatem o Imposto de Renda, documentos necessários para declarar e quem deve declarar em 2018.

Não é necessário agendar atendimento. Mais informações em www.opet.com.br ou (41) 3028.2828.

Mudanças na declaração

O preenchimento da declaração de 2018 traz algumas novidades. Uma das mudanças é a obrigatoriedade do CPF para dependentes a partir dos 8 anos de idade. A partir de 2019, a obrigação será para qualquer idade.

Outras informações complementares sobre bens imóveis como data de aquisição, área do imóvel, registro de inscrição no cartório e prefeitura são necessárias. Proprietários de veículos terão que informar o Registro Nacional de Veículo (Renavam). Para 2018 o preenchimento é opcional e passará a ser obrigatório em 2019.

Volume de declarações no Paraná

O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda se estende até às 23h59 o dia 30 de abril. Até a metade de março 164 mil declarações haviam sido entregues. O número representa apenas 10% do volume esperado para o Paraná.