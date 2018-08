O Córrego do Abranches, na altura da Rua Uberlândia, no bairro do Abranches, está sendo recuperado. Uma ação conjunta feita ontem, envolveu o recolhimento de lixo das margens, a implantação de uma ciclovia para ciclistas e o plantio de árvores nativas e flores das espécies azaléia e justicia.

“Estamos atendendo uma demanda da comunidade e envolvendo as escolas da vizinhança para conscientizar sobre a importância de não jogar lixo no rio”, explicou Janaína Gehr, administradora da Regional Boa Vista, aos alunos da Escola Municipal Tamira Regina Schmidt, da Guarda Municipal Mirim e do Colégio Estadual Santa Gema Galgani, que participaram do evento.

“Não adianta nada a gente roçar, limpar e as pessoas continuarem a jogar lixo. É preciso ter uma mudança de atitude, assumir esta responsabilidade com o meio ambiente que é a casa de todos nós”, resumiu Janaína.

O projeto de recuperar o córrego surgiu da discussão entre as associações de moradores da Vila Nossa Senhora de Fátima, Vila Chaparral e da Rua Uberlândia (Abranches). Para torná-lo realidade, a Regional Boa Vista envolveu a Sanepar e as secretarias de Obras, Meio Ambiente e Saúde.

Esgoto no rio

“A Sanepar está fazendo este trabalho de conscientização com os moradores do entorno, principalmente com os grandes condomínios implantados na região, para evitar de jogar esgoto no córrego”, relatou a administradora.

Os alunos das escolas participantes distribuíram folders ilustrativos que explicam como deve ser feita a ligação correta de esgoto. Além disso, também foi entregue material alertando sobre a importância de separar o lixo, além de listar quanto tempo alguns materiais levam para se decompor na natureza.

Uma simples pilha que é trocada do controle remoto da TV, se não for descartada no local correto, demora até 500 anos para se decompor, trazendo danos consideráveis à natureza.

Por último, as crianças fizeram o plantio das árvores nas margens do rio, simbolizando a esperança de dias melhores para o Córrego do Abranches e também para quem vive ao redor dele.