Abelardo Lupion priorizou parcerias e mudou conceitos na Cohapar

Após 24 anos de uma atuação política destacada em Brasília, onde defendeu os interesses do Paraná como deputado federal por seis mandatos, Abelardo Lupion assumiu em 2015 a presidência da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar). Com a missão de dar continuidade à condução da política habitacional do Governo do Estado, Lupion iniciou um trabalho de mudança de conceitos da empresa, o que permitiu a ampliação dos serviços e fortalecimento do órgão em busca de autonomia financeira. Com a posse da governadora Cida Borghetti, Lupion assumiu a Secretaria de Infraestrutura e Logística.

As ações de Lupion culminaram, em 2017, com o início do Morar Legal Paraná, maior programa de Regularização Fundiária da história do estado e o maior em execução em todo o país. Até o fim de 2018, a expectativa é de que aproximadamente 50 mil famílias paranaenses que residem em imóveis irregulares tenham o direito reconhecido à propriedade legal por meio da entrega de escrituras.

Lupion destaca que “a Cohapar se tornou referência nacional pelo seu modelo de gestão de projetos, que prioriza as parcerias com os demais órgãos públicos, além de valorizar o papel da iniciativa privada. A companhia passou de concorrente a parceira de empresas do ramo da construção civil na articulação e fomento de novos empreendimentos, o que contribui com o desenvolvimento econômico e social do Paraná”.