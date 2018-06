ABDO ABAGE, “MEU TIPO INESQUECÍVEL”, DE TODO E SEMPRE

Minha infância e adolescência dividiram-se entre leituras variadas, de muitas dimensões: lia Stekel, Adler, Jung, o monge Thomas de Kempsi, Thomas Merton, Gilbert Cesbron, José Lins do Rego, Guy de Maupassant, Sommerseth Maugham, Veríssimo, Machado, algumas fábulas de Esopo, e também, a leitura “obrigatória” das boas casas de família daqueles dias, a Seleções do Reader’s Digest.

Sim, aquela revista mensal, popular, pequena no tamanho, com “mentalidade americanófila”, me fez bem. Não tenho vergonha em confessar isso, fato nem sempre admitido por ex-leitores da publicação, gente hoje com pretensões intelectuais.

PERFIS DE RARIDADES

Com a revista Seleções criei gosto especial pelo registro de perfis de personalidades, homens e mulheres singulares que encontrava na seção “Meu Tipo Inesquecível”. E com ela aprendi a destrinchar muitas sutilezas da alma humana, aqueles fiapos de “atma” imperceptíveis à primeira vista.

PRIMEIROS CONTATOS

Bem preparado, desta forma, desde a infância, para identificar tipos humanos raros, já nos primeiros contatos com ele, assim aconteceu com Abdo Dib Abage.

Foi nos 1960/70. A partir do primeiro contato, propiciado por Dino Almeida, tive uma certeza. A de que o então jovem engenheiro civil – que se casaria com uma amiga minha, ex-colega de Faculdade, a personalíssima Ironita Abage – era homem de dimensão rara.

A BOA ÁRVORE

De saída identifiquei a árvore que explicava aquele fruto tão exemplar: a família Abage, cujo pai, Nassib, fora cônsul paradigmático, representante da República Síria em Curitiba. Fora o por muitos anos grande conselheiro e líder da comunidade de sírios cristãos que sempre tiveram muita importância na sociedade curitibana.

ESCOLA DIPLOMÁTICA

Se tivesse cursado uma escola formal de diplomacia e relações exteriores, Abdo Abage não seria melhor do que foi. Culto, sem exageros de demonstrações desnecessárias dos saberes que dominava, Abdo falava no reto tom, passando a certeza ao interlocutor que ele merecia toda a atenção do mundo. O que, em algumas vezes, era apenas fruto das delicadezas desse ser humano irrepetível.

HUMANITÁRIO, GENTIL

Não vou dizer que Abdo Dib Abage tinha uma “educação britânica”, como é comum quando se quer nomear hipereducados.

Ele era assim, dócil, atento, generoso, discreto, incapaz de qualquer ofensa ao próximo, humanitário na melhor acepção da palavra.

Até mesmo nas vezes em que fui obrigado a tratar com ele de temas melindrosos, como as citadas ações ditatoriais na Síria, ele não saia do sério. Certa vez, por exemplo, o máximo que consegui dele sobre o tema foi: “Essa guerra esconde velha encrenca entre russos e americanos”.

REFUGIADOS

Estados Unidos e Rússia estariam por detrás daquele morticínio que o fez enfrentar, em Curitiba, uma nova realidade: a chegada de alguns refugiados e imigrantes sírios, em busca de abrigo, escola, trabalho.

Por um tempo, Abdo presidiu, anos 1980, o sindicato dos engenheiros de Curitiba, escolha que foi fruto sobretudo do livre trânsito que ele tinha na categoria profissional.

Acredito que foi, no entanto, quando ampliou o universo de empresas que mantinha com familiares – estabelecendo suas empresas exclusivas – que ele mais se realizou. Hoje em dia poderia ser classificado, sem favor, como um “tycoon”, um magnata do empresariado curitibano.

IRONITA E FILHOS

Mas nada o tirava do foco de suas atenções prioritárias: Ironita, os filhos e netos, a comunidade de sírios e seus descendentes aos quais representou como cônsul por 30 anos. Nisso, como cônsul honorário, foi dono de reconhecimento unânime. Ninguém conseguia se indispor com Abdo, que colocava dinheiro do próprio bolso para atender às necessidades do Consulado da Síria.

No exercício consular, era o hábil negociador, apoiando iniciativas comerciais e industriais sírias no Paraná.

A FÉ ORTODOXA

Das poucas vezes em que abordamos o papel da Igreja Antioquiana (Ortodoxa Árabe), paróquia de São Jorge, Rua Brigadeiro Franco, ele não escondeu: nunca perdia a missa dominical, obrigação religiosa que, no fundo, também, a par do DNA herdado, pode explicar a força interior e o refinamento desse cidadão raro, agora morto, e que Curitiba está a prantear.

A propósito da Igreja Antioquiana, recordo que certa vez, quando Abdo e Ironita recepcionaram com jantar em sua mansão ao arcebispo da comunidade vindo de São Paulo, ele me disse, orgulhoso: “Aroldo, a Igreja de Antioquia está em Atos Apóstolos…”

Cavalheiro que jamais melindraria o próximo, não fez ao amigo católico a pergunta que não seria impertinência: “qual outra está nas páginas da Bíblia?”

Assim era Abdo Dib Abage, a quem me foi benção conhecer e privar de sua amizade.

GLEISI E PAULO BERNARDO: SE NÃO HÁ PROVAS, NÃO HÁ CONDENAÇÃO

Espanta o fato da Procuradoria Geral da República ter levado até a Segunda da Turma do Supremo Tribunal Federal, delação premiada inserida na Lava-Jato que não tinha sequer um naco de prova. Contrapõe até mesmo afirmação de procuradores e do juiz federal Sérgio Moro de que só a colaboração premiada (delação no popular) não bastava para consolidar uma acusação contra um réu. Era preciso apresentar documentação, anexar provas, demonstrar extratos bancários ou dar conhecimento da circulação do dinheiro ilícito. Nada disso foi feito. Ao menos no processo que envolve a senadora e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e seu marido Paulo Bernardo da Silva, no caso de alegado milhão repassado à parlamentar em um shopping de Curitiba.

MISERABILIDADE PROCESSUAL

Se a Procuradoria Geral, através da senhora Raquel Dodge, viu base legal para processar a senadora e seu marido, afundou em um pântano de engano.

Pântano que põe em dúvida a eficácia da polícia federal e do Ministério Público no ajuntamento de provas, antes de expor a miserabilidade processual, como tal se revelou.

DISSE-ME-DISSE

Da parte deste colunista, ouviu-se várias vezes ao longo do caminho tortuoso que envolve o julgamento de políticos em foro privilegiado – até agora o recorde de condenar um sequer permanece intacto – que não se levaria à mais alta corte brasileira o disse-me-disse de um delator. Foi o que se fez.

O ELIOT NESS DE CURITIBA

À Segunda Turma não restou outra decisão – e não poderia haver – senão a absolvição de Gleisi e Paulo Bernardo. Outros processos há em curso, mas neste caso, o primeiro, a fama de “justiceiro implacável” do Ministério Público caiu por terra. Não se sabe se o procurador Deltan Dallagnol interferiu na concepção e redação da acusação. É fato, no entanto, que ele é dado a arroubos de Eliot Ness e que gosta de posar para as câmeras ao lado de sua equipe como um homem da lei acima de qualquer suspeita.

Nada disso se comprova. Se o processo foi contaminado e Dallagnol tem pouco ou muito a ver com isso, eis o Power Point atacando de novo. Uma lástima para a reputação da Lava-Jato.

AÇÕES DE GOVERNO

AMBEV VAI AMPLIAR INVESTIMENTOS NO PARANÁ

Os planos de expansão da empresa foram apresentados nesta quarta-feira (20) à governadora Cida Borghetti, que se reuniu no Palácio Iguaçu com o vice-presidente de Relações Institucionais, Marcus Galeb, e com diretores da Ambev.

AEN-PR (20/06/2018)

A cervejaria Ambev, com duas unidades de produção no Paraná, vai ampliar os investimentos no Paraná. Os planos de expansão foram apresentados nesta quarta-feira (20) à governadora Cida Borghetti pelo vice-presidente Marcus Galeb e diretores da Ambev.

Os projetos foram encaminhados à Secretaria de Estado da Fazenda e à Paraná Desenvolvimento e devem ser enquadrados no Paraná Competitivo. Atualmente, a cervejaria Adriática, unidade da Ambev que está em operação desde 2016 em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, foi instalada com apoio do programa de incentivos do Governo do Estado.

PORTAS ABERTAS

Cida Borghetti afirmou que o Paraná tem muito a ganhar com os novos investimentos da companhia. “O Paraná está de portas abertas para os novos projetos da Ambev. Além da geração de empregos e do incremento na arrecadação, a ampliação da produção movimenta toda a cadeia produtiva, que vai desde o agronegócio, passa pela distribuição e pelo comércio”, disse a governadora. “Nossa equipe econômica vai estudar os planos da companhia para poder avançar nesta pauta”, salientou.

Além da unidade de Ponta Grossa, a Ambev conta com uma fábrica de refrigerantes em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, seis centros de distribuição e trabalha com outros seis revendedores. Em toda a cadeia, desde o agronegócio até o varejo, a Ambev impacta na geração de 75 mil empregos no Estado. “O Paraná representa um grande indutor dos nossos resultados. Estamos sempre nos antecipando ao futuro e acreditamos que com o crescimento da economia no País, poderemos investir mais no Paraná”, disse Galeb.

CANDIDATOS (I)

OSMAR DIAS FALA CONTRA AUMENTO DE PREÇO DE ENERGIA E ÁGUA

Ascom Osmar Dias

A partir do próximo dia 24 de junho, a conta de luz pesará ainda mais no bolso dos paranaenses. O Governo do Estado anunciou um reajuste de 15% nas tarifas. Somado a outros aumentos, como por exemplo, a conta da água, o custo de vida está muito mais caro. Vale destacar que a inflação não chegou a 3% no mesmo período.

“Ninguém aguenta mais pagar a conta da incompetência de quem governa este país”, declarou o pré-candidato Osmar Dias. Ele se solidariza com o povo, conforme pode ser visto no vídeo: https://www.facebook.com/OsmarDiasPR/videos/643904679284263/?t=69

No sábado (23), o Osmar Dias estará em Prudentópolis e Irati para ouvir as ideias e sugestões para o projeto de Estado. E ele convida: “Participe e contribua com suas propostas para o desenvolvimento social e econômico da região”.

DOS LEITORES

“MUITO APRENDI COM O SENHOR”

Caro professor Aroldo,

Fiquei lisonjeado em ser citado em seu blog/coluna. Saiba que aprendi muito com o professor. E por isto sempre serei grato, ao senhor; a Secretaria tem portas abertas.

ISRAEL REINSTEIN, jornalista (secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Curitiba)

RESPOSTA: Israel você é de uma geração privilegiada de grandes profissionais jornalistas que tive a honra de apoiar em seus passos iniciais, quando ainda eram estudantes.

Sou grato ao Marcos Reinstein (in memoriam), que foi meu amigo, gerador e formador desse ser humano diferenciadamente integral que é você, Israel.

——————-

“ESTAREI LÁ, SEGUNDA”

Caro amigo Prof. Aroldo!

Mesmo que às custas da exposição da minha intimidade, resolvi escrever e publicar o relato de minha recente experiência de ter passado por uma angioplastia e de estar internado em UTI. Fi-lo na esperança de que possa ser útil para servir como orientação e advertência a quem tiver que viver algo semelhante, e de chamar a atenção das diretorias de hospitais e de planos de saúde. Eis o link: https://fsoutone.blogspot.com/2018/06/passo-passo-do-cateterismo-da.html.

Na próxima segunda-feira, 25, estarei no Palacete Garibaldi para cumprimentá-lo e para adquirir o 10º volume da minha coleção VOZES DO PARANÁ.

FRANCISCO SOUTO NETO, Curitiba

——————–

“RELAÇÕES PÚBLICAS?”

Senhor jornalista,

Acho que a sua coluna se enganou dias atrás, ao citar como empresa de relações públicas agência distribuidora de releases, uma das tantas que proliferam Brasil afora, e muitas em Curitiba.

Esse pessoal – de agências produtoras de releases comerciais – cresceu no vazio do jornalismo maduro e essencial que antes existia no país e em Curitiba, claro.

Como se dispensaram jornalistas profissionais para fazer bom rádio, televisão e jornal (mesmo digital), a onda é recorrer às agências intituladas assessorias de imprensa (não são de relações públicas, objetivamente).

O resultado é o que temos: negócios que deveriam – assim como políticos e autoridades – estarem com suas ações sendo escrutinadas por bons jornalistas, são agora objeto de louvações de ditas assessorias. É o caso, por exemplo, do Instituto Curitiba Informática, ICI, sempre no olho de investigações sobre a sua prestação de serviços à Prefeitura de Curitiba. O contrato definidor da relação com a Prefeitura seria draconiano, lesando a municipalidade.

MARCOS S.H. BACHMANN, São Paulo, SP

OPINIÃO DE VALOR

MÉDICOS DE HOSPITAL DA ARGENTINA AVISAM: “NÃO SOMOS OBRIGADOS A FAZER ABORTOS”

De fato, eles têm direito à objeção de consciência. Aborto foi aprovado na Câmara do país na semana passada e deverá agora passar pelo Senado

Redação do Portal Aleteia

Com 129 votos a favor, 125 contra e uma abstenção, a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou na semana passada um projeto de lei do aborto que deverá agora passar pelo Senado.

A iniciativa libera o aborto por qualquer motivo até a 14ª semana de gestação, além de estendê-lo para a totalidade dos 9 meses de gestação em casos de estupro, de risco de vida para a gestante e da assim chamada “inviabilidade” do feto.

No entanto, o projeto reconhece o direito dos profissionais da saúde à objeção de consciência, exercida de modo “individual e por escrito”, o que quer dizer que eles podem recusar-se a praticar o aborto com base em convicções morais pessoais.

EM MISIONES

É o caso dos médicos do Hospital Materno Neonatal da cidade de Misiones: eles já anunciaram que vão exercer o seu direito à objeção de consciência para não participar de práticas abortivas.

Segundo David Halac, gerente do hospital, os médicos renovaram o seu compromisso em favor da vida já faz 3 anos, ao adotarem o “protocolo do aborto não punível” nos casos de gravidez por estupro. O hospital agora vai atualizar a lista de objetores para verificar se algum profissional mudou de posição.

Halac declarou à Rádio Libertad, de Posadas:

“Nós dirigimos um hospital que traz a vida ao mundo, que salva vidas, que luta para ajudar um feto de 700 gramas vivo e agora nos pedem para realizar a curetagem. Acho que, no setor público, não há muitos médicos dispostos a realizar essas práticas. Entendo que devemos cumprir a lei, mas temos que ver como ela vai ser regulamentada”.

E acrescentou, com a dose urgente de realismo e objetividade que faltou ao debate no país:

“Muitas pessoas que falaram no Congresso deveriam ir para uma sala de cirurgia e ver como é que é feito o procedimento do aborto numa gestação de 13 semanas. E depois deveriam dar a sua opinião a respeito.”