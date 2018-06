Abav Expo terá seis eixos temáticos para palestras

Conexão, Gestão, Segmentação, Transformação, Tecnologia e um dedicado à apresentação de painéis com temas diversos: são esses os seis eixos que nortearão a Vila do Saber (programação do Congresso) na 46ª Abav Expo Internacional de Turismo e no 50º Encontro Comercial Braztoa, que serão realizados de 26 a 28 de setembro, no Anhembi, em São Paulo.

A Vila do Saber será maior em área e capacidade de público, este ano. Cada uma das seis arenas terá 70 assentos e, no total, poderão abrigar até 420 pessoas, simultaneamente, entre 14h e 17h, em cada um dos três dias do evento. As palestras terão a duração de meia hora, mais 15 minutos de interação do apresentador com o público.

A programação está sendo definida sob a coordenação do Instituto de Capacitação e Certificação da Aban (Iccabav), e a curadoria da Mestres da Hospitalidade, que teve renovada a parceria com a Abav Expo. Uma das participações já confirmadas é a do Abav Tech, o grupo de trabalho de tecnologia da entidade que entre os assuntos vai destacar a utilização de softwares livres (open sources) pelas agências de viagens.