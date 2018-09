Cada vez com mais frequência, a China é acusada de interferir na política interna de outros países. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou durante seu discurso no Conselho de Segurança da ONU haver indícios de interferência da China nas próximas eleições americanas em novembro de 2018.

O ministro chinês do Exterior, Wang Yi, rejeitou as acusações, afirmando serem infundadas. Como prova, Trump tuitou mais tarde fotos de jornais americanos que traziam impressos textos de propaganda chinesa disfarçados como notícias.

Também na Alemanha, a China é repetidamente acusada de influenciar deliberadamente a opinião pública. Nesse contexto, uma newsletter da agência de notícias alemã DPA do final de julho deste ano chamou a atenção.

Muitos clientes do veículo receberam uma mensagem comunicando que a DPA passaria a acolher, em seus próprios canais de distribuição, notícias fornecidas pela agência de notícias oficial de Pequim, a Xinhua. Esses textos informariam sobre a chamada Nova Rota da Seda (Belt and Road Initiative, ou BRI) – projeto que é a menina dos olhos do presidente Xi Jinping – de uma perspectiva chinesa.

Quando o especialista em política midiática chinesa David Bandurski leu esse comunicado, ficou alarmado. “A DPA é uma instituição jornalística e agora se deixa envolver com uma agência que tem a obrigação de promover a BRI e a política externa da China”, afirmou.

Através da cooperação com a DPA, a Xinhua, vista como porta-voz do governo chinês, quer ganhar mais influência no exterior. Num comunicado divulgado em maio, a Xinhua afirma que a cooperação ajudará os clientes da DPA a perceberem as oportunidades oferecidas pela BRI. A agência também espera elevar sua influência com a parceria, especialmente nos países de língua alemã.

Ofensiva midiática

Não é a primeira vez que a China tenta fortalecer sua influência midiática no Ocidente. Geralmente isso acontece por meio de suplementos que parecem veicular notícias, mas que na verdade são anúncios.

Os institutos de pesquisa Merics (Mercator Institute for China Studies) e GPPI (Global Public Policy Institute) alertaram anteriormente, em um estudo conjunto, que a China está ativamente empenhada em “melhorar a percepção global do sistema político e econômico chinês e posicioná-lo como uma alternativa viável à democracia liberal”. Fundamental para isso é influenciar a opinião pública através da mídia.