Um velho conhecido da população brasileira, o vírus HIV, continua fazendo vítimas e precisa de atenção. A realidade mostra a importância do combate contínuo à doença. Uma das medidas mais importantes é a realização de campanhas de prevenção, que devem atingir públicos variados, de crianças a idosos, principalmente aqueles mais vulneráveis à transmissão. Da mesma forma, é fundamental um aumento de verba pública para disponibilizar mais medicamentos aos doentes e políticas de governo que possam agilizar e melhorar o atendimento.

Apesar dos esforços realizados por diversos países ao longo do tempo, as metas globais para eliminação da aids até 2030 correm o risco de não ser cumpridas. A conclusão é do relatório divulgado pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids). De acordo com o documento, a resposta global ao HIV encontra-se em um ponto delicado e o ritmo do progresso não está em linha com a ambição global. Isso mostra que o mundo todo precisa continuar combatendo o HIV sem tréguas. O esforço do poder público e da sociedade em geral pode deixar a situação menos preocupante.