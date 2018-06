A logística na Copa do Mundo: 4 lições de gestão que podem ser aprendidas com o evento

Por André Gonçalves*

Um dos maiores eventos esportivos do planeta, a Copa do Mundo da Fifa é um acontecimento tão grandioso que demanda investimento de tempo, dinheiro e muito planejamento. Em 2018, o torneio acontece na Rússia, um país com proporções continentais e a gestão da logística é um dos principais cuidados para que toda mobilização de pessoas e cargas ocorram sem problemas.

Devido a suas particularidades e complexidade em sua execução e preparação, a Copa do Mundo pode resultar em lições importantes e que podem ser aplicadas – em menores proporções, claro – no mundo corporativo. Conheça quatro delas:

1. Entenda as particularidades do processo

Durante o período do evento, o país sede recebe um volume muito alto de torcedores, membros das delegações participantes, membros da organização do evento, e jornalistas. Além disso, os jogos são realizados em diferentes cidades, o que gera um grande fluxo de pessoas se deslocando entre as localizações. Isso faz com que seja preciso movimentar materiais, produtos e infraestrutura para atender cada etapa da competição, desde equipamentos a alimentos para bares e restaurantes que costumam lotar durantes os dias de partida.

Detalhes como esses também fazem parte de outros processos, como compras de insumos ou a distribuição de matérias-primas para as indústrias. Compreender o cenário, identificar os principais agentes e suas respectivas demandas é um dos primeiro passos para se fazer uma avaliação do planejamento logístico necessário para cada fase.

2. Identifique as variáveis e prepare-se de acordo

Os países que desejam sediar uma Copa do Mundo devem considerar o desenvolvimento de uma infraestrutura logística para suprir todo o fluxo de movimentação, investindo em mobilidade urbana e expansão de modais de transporte, além de outros aspectos importantes para realização do evento.

Para criar controles e monitorar a execução, uma das estratégias é fazer um mapeamento prévio de todas as variáveis envolvidas no processo, e direcionar ações preventivas e corretivas para quaisquer situações que possam surgir no futuro.

3. Leve em conta a satisfação e percepção do público

O aumento do foco na gestão é decorrente do cenário competitivo entre as empresas, que se esforçam para melhorar o nível de serviço e reduzir custos. A administração da logística está diretamente ligada aos resultados das organizações. Atrasos nas entregas, erros na preparação e escolha equivocadas de parceiros estratégicos, como as transportadoras são fatores de alto impacto na percepção dos clientes em relação ao atendimento das empresas, podendo significar até mesmo a revisão ou quebra de um contrato. Da mesma forma, um jogo que se atrasa porque a chegada aos estádios está desorganizada ou um ingresso que não chega a tempo para o torcedor, pode prejudicar muito a imagem do evento e de seus organizadores.

4. Planejamento é tudo!

Diante de cenários que trazem cada vez mais desafios para o dia a dia das companhias, o principal aprendizado trazido por esse tipo de evento é a importância do planejamento prévio e estruturado para conseguir prever, medir, controlar e se adaptar as variáveis existentes na logística. Quanto mais preparado e maduro estiver seu processo, mais fácil é a adequação aos imprevisto e a execução da operação com controle dos impactos em custos.

*André Gonçalves é gerente de logística da Nimbi.