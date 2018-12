Voz, curta-metragem de Paulo Vainer produzido pela Paranoid, é um filme protagonizado pela modelo/atriz Samira Carvalho e conta com direção criativa de Ana Wainer e Edu Hirama. O tema é a intolerância, que nesses tempos trevosos ganha força e alcance, o discurso de ódio é compartilhado e as minorias lutam cada vez mais por representatividade.

Em clima futurista, o vídeo remete a duas tribos, uma representada pela cor preta e pelo quadrado, e a outra pela cor branca e pelo círculo – em meio a um ritual, é possível observar a materialização do preconceito.

No momento em que a voz é registrada de uma única forma, em grito, o discurso de ódio é disseminado, fazendo com que a protagonista, no papel de uma personagem distinta, se sinta julgada ao se ver em meio a um corredor da morte. Num segundo momento, encurralada e cercada pela opressão, a personagem é a representação das minorias ainda não aceitas por uma sociedade conservadora e fundamentalista.

“Nossa intenção era traduzir esteticamente o momento de polarização que vivemos hoje. Dessa forma, criamos uma narrativa metafórica que representasse a intolerância que estamos presenciando”, conta o diretor.

O curta-metragem é um projeto da Paranoid e do diretor Paulo Vainer em conjunto com a revista independente MAIS55MAG. Produtora dos sócios Heitor Dhalia e Egisto Betti, a Paranoid , há quase 10 anos no mercado e vencedora do Prêmio Caboré em 2011 e 2016, trabalha em parceria com todas as agências do mercado publicitário, realizando projetos audiovisuais para anunciantes dos mais diversos segmentos. Em 2016, conquistou um Bronze no Festival de Cannes, na categoria Filme, com o título Pé na Porta para Volkswagen e AlmapBBDO.

Sua trajetória é marcada por destaques em diversos festivais do mundo todo, como Clio Awards, D&AD, El Ojo, FIAP, London International Awards, Profissionais do Ano, Melhor Comercial do Brasil – SBT e Wave Festival, além de Cannes e muitos outros. Em 2013, a produtora foi a segunda mais premiada do mundo, segundo o Gunn Report. Em 2014, também foi mencionada entre as mais premiadas, no mesmo ranking.

Para ver Voz: https://vimeo.com/304606975