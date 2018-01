A INCRÍVEL HISTÓRIA DO EMBRIÃO DISPUTADO EM JUÍZO

Por ora ainda não se tem acesso pleno à história surpreendente que segue, resumida em poucas linhas. A qual, no entanto, registro com todas as tonalidades do drama vivido por um ex-casal.

Ela começa assim: João e Maria (vamos chamá-los assim, por ora) resolveram congelar um embrião resultante de dias em que nutriam muito amor um pelo outro.

Passados alguns meses do congelamento em empresa especializada, à espera da ocasião oportuna para a doadora do óvulo engravidar, ela sofreu uma “pancada”: teria de se submeter a amplo tratamento de químio e radioterapia, para combater câncer no aparelho reprodutor.

NOVAS PAULADAS

Ainda doente, meses depois, mas em restabelecimento, Maria foi mais abalada ainda com o pedido de divórcio feito por João. Isso justamente nos dias em que pretendia engravidar.

Foi quando Maria teve duplo choque: não poderia mais engravidar, em decorrência de danos irreparáveis causados ao útero e ao ovário; e João foi taxativo ao dizer-lhe: “Filho meu você não vai ter”.

QUEM É O DONO DO ÓVULO?

Resumo da tragédia: o caso do embrião congelado está na justiça, que deverá decidir sobre seu destino.

João não admite que o óvulo por ele fertilizado seja implantado em uma “barriga de aluguel”. Não esconde: não quer nem saber de ter filho com Maria, sem apresentar motivos. Não dá razões.

BIOÉTICA NA PAUTA

O assunto é tratado com todo o sigilo, que o caso requer, na justiça do Paraná.

Este deve ser o primeiro caso em que um óvulo é disputado em juízo.

Inédito de todo.

A decisão poderá até ser primeiro passo para jurisprudência numa área delicada, pelas implicações legais e de bioética envolvidas.

LULA PODERIA SER UM PERSONAGEM DE ‘BLACK MIRROR’. ÀS AVESSAS

Quem assistiu à série “Black Mirror”, há de se lembrar do primeiro episódio, “Hino Nacional”. O primeiro-ministro britânico é acordado com uma notícia: a princesa foi sequestrada. Quando se junta à equipe de investigação, é informado que um vídeo foi postado com as exigências do raptor. Não se trata de dinheiro, mas de um sacrifício. O governante terá que copular com uma porca ao vivo e em rede nacional. Parece-lhe absurdo. A todos parece absurdo, porém a ameaça é real. O sequestrador diz que se sua exigência não for atendida, ele matará a princesa.

O DEDO PERDIDO

A chefe da investigação propõe criar um vídeo falso, mas o sequestrador descobre suas intenções e como reprimenda envia um dedo, supostamente da princesa. Pressionado pela família real e pela população através de milhares de mensagens no Twitter, o primeiro-ministro resigna-se. Antes que a transmissão chegue ao fim, a princesa é encontrada em uma rua vazia de Londres, no momento em a maioria da população está diante dos monitores de TV assistindo o sacrifício do ministro. O sequestrador libertou-a uma hora antes, o dedo pertencia ao criminoso e ele se enforcou.

HUMILHAÇÃO E RESPEITO

Eis aqui uma alegoria extremada que trata de humilhação e respeito. O primeiro-ministro submete-se a uma situação vexaminosa, mas ganha o respeito da população. Um ano depois, ele é reeleito pelo parlamento, a princesa anuncia que está grávida e todos parecem ter esquecido o episódio. Com exceção da esposa. Ela não o perdoa.

‘ELES’ CONTRA ‘NÓS’

O ato, no entanto, diz muito sobre os rumos que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá tomar nos próximos meses. Condenado em segunda instância e ameaçado de prisão, ele subiu ao palanque na terça-feira, em São Bernardo, berço de sua ascensão política, para repisar o “eles” contra “nós”, convencer um público de convencidos e vitimizar-se, afirmando estar sendo castigado por não atender exigências da elite.

Ainda ameaçou: “Nós vamos voltar”.

O ERRO E A NEGAÇÃO

Em nenhum momento, Lula fez uma autocrítica. Pelo contrário disse que os erros do PT comparados com os erros dos outros (partidos) não são nada.

Ele, como se sabe, também não sabia de nada. Aos 72 anos, Lula recusa a humilhação. Pois deveria. O primeiro episódio de Black Mirror – disponível no Netflix – é uma inspiração. Por óbvio não se pede aqui que Lula se resigne a uma porca imensa diante das câmeras. Mas o episódio está muito próximo disso. Uma confissão, por exemplo. “Eu errei”, diria ele. E fim.

SENADORA RADICAL

Mas não se detecta um laivo de arrependimento no ex-líder metalúrgico.

Cercado de seguidores fanáticos, alguns famélicos, desesperados – o que não é o caso da senadora Gleisi “Radicalizar” Hoffmann –, Lula parece preparado para um destino melancólico. Aquele que empurra personagens da história para a lata do lixo.

INSPIRAÇÃO

P.S.: Os produtores de “Black Mirror” negam, mas o primeiro episódio da série remete a um trecho da biografia do ex-primeiro-ministro David Cameron e à provação que ele teria se submetido para ingressar numa sociedade secreta em Oxford. Disponível no Google para os curiosos.

CIDA BORGHETTI EM CIANORTE E CAMPO MOURÃO NESTA SEXTA

Cida Borghetti estará em Cianorte e Campo Mourão nesta sexta-feira. A vice-governadora do Paraná acompanhará a liberação de recursos federais para a área de saúde aos municípios da região, reforçará os investimentos estaduais no Noroeste e receberá demandas de prefeitos, vice-prefeitos e lideranças. Cida Borghetti é a responsável pelas relações do Paraná com o Governo Federal e com bancada em Brasília.

LUIZ CARLOS APOIA ROTEIRO TURÍSTICO PARA CAMPO MAGRO

Movimentadíssimo, o deputado Luiz Carlos Martins é presença constante em diversos pontos das cidades da Região Metropolitana de Curitiba – onde se localiza a maior parte de seu eleitorado.

Nesta quinta, 25, ele me contava ter “almoçado ontem com o prefeito Claudio Casagrande e passeado à tarde em Campo Magro. Fui conferir como ficou a Estrada do Cerne, que acaba de ser entregue, revitalizada, com seus 11 quilômetros de pista duplicada. Como lutamos por esta rodovia! E agora é uma realidade.”

FABRICAÇÃO DE MÓVEIS

Também Luiz Carlos abordou com o prefeito a vocação do município para geração de renda com foco em especial na fabricação de móveis e no turismo. “Existe um grande potencial turístico em Campo Magro. Tanto é que já estou trabalhando para conseguir uma linha turismo para as atrações da região.”

PEDIATRIA FICA COM AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PODE?

No Ministério Público do Paraná criou-se uma área no mínimo desconfortável, com a denúncia do deputado Ney Leprevost de que auxiliares de enfermagem estariam assumindo o lugar de pediatras, no atendimento pediátrico em duas unidades de Pronto Atendimento de Saúde (UPAS) de Curitiba. Uma delas, em Tatuquara.

SOCIEDADE PREOCUPADA

As investigações, com a seriedade que caracterizam o MPE, podem gerar mais desconforto no gabinete do prefeito, onde o assunto é tratado sob o manto do sigilo. Ainda.

A história poderia soar como piada de mau gosto, não tivesse a denúncia o peso de seu autor, Leprevost, e sendo secundada pela Sociedade Paranaense de Pediatria.

NÃO ADIANTA AGREDIR JORNALISTAS …

Rafael Moro Martins, um dos bons profissionais do jornalismo da nova geração curitibana, cometeu o “pecado” de filmar, dia 24, em Curitiba, o acampamento de manifestantes que apoiam a Lava Jato, na tarde do julgamento de Lula. Foi o que bastou para sofrer agressões físicas e ter seu celular jogado violentamente no chão.

Rafael Morro Martins não é o primeiro nem será o último jornalista que vozes arbitrárias – de esquerda e/ou de direita – tentam calar.

Pior do as agressões seria calar ao arbítrio. O que não fez o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná, que divulgou seu protesto, na tarde de 25:

EM CURITIBA

“O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná (SindijorPR) repudia a agressão sofrida pelo jornalista Rafael Moro Martins, na tarde desta quarta-feira (24), durante a cobertura do julgamento do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. O profissional foi agredido em frente à Justiça Federal, em Curitiba, por manifestantes que apoiam a Operação Lavajato.

INTERCEPT BRASIL

O portal The Intercept Brasil, para quem o jornalista cobria a manifestação, divulgou o vídeo da agressão no Twitter, no momento em que o profissional filmava o acampamento de militantes pró-Lavajato.

Policiais militares, que faziam a segurança do local, presenciaram o ataque. Moro Martins recebeu um empurrão, que acabou por derrubar o seu celular. Apesar da agressão, o jornalista não se feriu.”

AGRESSÃO À LIBERDADE

Para a entidade, a agressão ao jornalista é um atentado à liberdade de expressão. O SindijorPR alerta que impedir profissionais da imprensa de realizarem seu papel, representa grave violação ao direito à informação e ao livre exercício profissional.

E que a sociedade “deve ter consciência do papel fundamental do jornalista para manutenção da Democracia e não o censurar de forma violenta no cumprimento de sua função.”

VER “POST”, UMA LIÇÃO QUE FICA

Está nos cinemas “Post”, com a insubstituível Meryl Streep. Pode ser colocada entre as 3 melhores fitas que o cinema já produziu sobre o papel da imprensa nas sociedades democráticas.

Imperdível.

SANDRA GONÇALVES ASSESSORA IAP

Maria Sandra Gonçalves, ex-diretora de redação da Gazeta do Povo – coincidentemente, no período em que o jornal ganhou prêmios internacionais e nacionais de jornalismo, alguns pelo trabalho de Mauri Konig -, foi contratada pelo Instituto dos Advogados do Paraná (IAP), que passa a assessorar na área de Comunicação Social.