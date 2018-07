A França, ao ser proclamada campeã do mundo na Rússia neste domingo (15), recebeu 32,5 milhões de euros da entidade máxima do futebol, segundo cifras fornecidas pela federação. A Croácia, a finalista derrotada, ganhará 23,9 milhões de euros, enquanto a Bélgica, terceira do torneio, receberá 20,5 milhões. Também serão distribuídos 6,8 milhões para cada seleção classificada entre o 17º e o 32º lugares.

Individualmente, os 23 jogadores franceses devem receber também uma bonificação de aproximadamente 400 mil euros, segundo uma distribuição decidida pela FFF (Federação Francesa) e pelos atletas.

“Mbappé tomou a decisão pessoal de doar quase todos os seus lucros a associações, outros jogadores se reagruparam, os ajudamos um pouco. Outros são completamente livres para fazer o que quiserem. Não há diretrizes específicas”, disse à AFP o presidente da federação, Noël Le Graët. Não é exagero, mas uma constatação: a França foi meticulosamente moldada para buscar o bicampeonato mundial na Rússia. Vice-campeã da Europa em 2016, os “Bleus” mantiveram a base que perdeu o título para Portugal Lloris, Umtiti, Pogba, Matuidi, Griezamann e Giroud , mas apostaram, com uma dose de ousadia, na renovada safra com Varane, Pavard, Lucas Hernandez, Kanté e Mbappé, titulares na final contra a Croácia. A leveza e descontração do ambiente criado em Istra, base da seleção francesa na Rússia, não eram sinônimo de soberba ou de oba-oba. A confiança foi fruto da maturidade do grupo, mesmo sendo o segundo mais jovem do Mundial, com média de 26 anos. Principal nome da França, Griezmann tinha 25 na última Eurocopa. Foi o líder técnico da equipe, artilheiro da competição (com seis gols). Em 2018, assumiu uma liderança mais ampla, criando espaços para o brilho de Mbappé. Depois da decepção com as derrotas nas finais da Eurocopa e da Liga dos Campeões, pelo Atlético de Madrid, contra o Real, também em 2016, o camisa 7 achava que o maior título de sua carreira e dos colegas estava maduro.