A polemica está lançada, customizar ou não customizar o ser humano? Tudo porque o cientista chinês He Jiankue afirmou, no dia 28 de novembro, que modificou o DNA de duas gêmeas visando que as mesmas ficassem imunes ao vírus HIV. Pelas matérias veiculadas pela imprensa a modificação e o nascimento dos bebês são parte de uma pesquisa científica com humanos.

Em 2016 escrevi um artigo sobre o genoma humano sob a óptica do direito. Lembro-me que no início de minhas pesquisas estava animada com a possibilidade de a medicina genética acabar com doenças que vitimizam a humanidade, quem não gostaria de viver sem doenças?!

Contudo, devemos frisar que o genoma é a herança genética de um ser, que pode ser modificada visando seu aprimoramento.

E é exatamente neste ponto que reside as discussões, aprimorar um humano? Qual é o parâmetro do ser perfeito? Nós poderíamos criar uma raça pura? Nessa busca pela excelência a modificação do DNA poderia causar novas doenças no ser modificado? E se causar prejuízos, seria passível de indenização por danos genéticos?

Não obstante a relevância dessas questões e da insegurança biológica e jurídica desse tipo de técnica, outra questão deve ser suscitada, num futuro próximo quando a sociedade definir o “padrão perfeito do humano” quem não modificar os seus embriões será discriminado, teremos outra forma de racismo.

Por essas razões, tendo como vetor a prudência, que nos ensina a olhar para o passado, devemos nos lembrar que Hitler era um entusiasta na “criação de uma raça pura”, e assim etnias foram duramente perseguidas e cruelmente assassinadas.

Para que a humanidade não tropece em seus erros é urgente que as Nações, defensoras dos direitos humanos, criem leis que garantam a segurança jurídica e biológica de todos os atores envolvidos.

Todavia, o cenário atual é outro, e por essa razão o anúncio da modificação do DNA das gêmeas trouxe tamanho alarde. Se de um lado a insegurança jurídica é patente, o que diremos da insegurança científica? Pois, ainda não é possível mensurar, com razoável certeza, os efeitos que a modificação do DNA pode trazer às vidas das gêmeas modificadas pelo cientista He.

Esse episódio, de forma positiva nos impôs a tarefa de avançarmos na busca de uma modulação do alcance das experiências com humanos, contudo, se nos esquivarmos dessa missão poderemos colocar em risco a nossa espécie, pois, a longo prazo, é possível que tenhamos uma raça humana modificada e talvez biologicamente fraca.

O avanço da biociência é irreversível e certamente trará à humanidade incontáveis avanços ao eliminar o sofrimento causado por doenças atualmente incuráveis, crônicas, autoimunes, congênitas e tantas outras. Contudo, a espécie humana tem em seu “DNA coletivo” o gene da inquietação científica, o que pode levar os estudos com o genoma a caminhos indesejáveis. O ideário da “raça-pura”, que encontra na eugenia seu pilar, é a forma mais cruel de segregação racial, é a não aceitação do outro, com suas diferenças, e qualidades.

Advogada formada pela Faculdade de Direito da Universidade Faculdades Metropolitanas Unidas – UNIFMU-SP, especialista em Direito Constitucional pela Escola de Direito Constitucional – ESDC, Mestra em Direito do Trabalho pela pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, Pesquisadora em Biodireito e sócia fundadora do escritório Cláudia Gonçalves Sociedade de Advogados.