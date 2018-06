A burocracia no Brasil e o calvário brasileiro

Em teoria, a burocracia serve para sistematizar a interação entre cidadãos e órgãos de governo. Além de tornar as etapas mais claras, a aplicação padronizada dos processos também combate qualquer tentativa de jeitinho ou favor por debaixo dos panos.

Se em países com economia mais competitiva, como Suíça e Estados Unidos, é possível colher bons frutos de processos burocráticos mais coerentes, a verdade é que o Brasil está longe de ser um exemplo de sucesso. Na prática, o que se vê são empreendedores investindo centenas de horas e algumas outras centenas de reais na tentativa de escalar a montanha de papéis erguida pela administração pública. Tempo e dinheiro valiosos para quem precisa investir em estratégia do negócio, mas que acaba se ocupando com a tarefa de atender aos complexos requisitos legais e fiscais em vigor.

Uma pesquisa realizada pela Endeavor Brasil, organização de apoio ao empreendedor, mostra que o caminho percorrido por aqueles que sonham com o próprio negócio é repleto de percalços e poréns. Leis rebuscadas e de difícil compreensão, com processos lentos e repetitivos são apenas alguns dos entraves enfrentados por quem quer empreender.

De acordo com o levantamento, abrir uma empresa no Brasil leva, em média, 79 dias, contra cinco dias nos países desenvolvidos. Mas os obstáculos estão longe de acabar com a obtenção do CNPJ, já que novas licenças e alvarás tomam mais nove meses de espera do empreendedor. A essa altura, muitos desistem por falta de estímulo ou capital para esperar o negócio finalmente existir e prosperar.

Decreto nº 9.094

De acordo com Murilo Varasquim, da Nichel, Leal e Varasquim Advogados, há uma tendência crescente entre os empresários em buscar auxílio jurídico na tentativa de compreender melhor as requisições rebuscadas do Governo. “Não são raras as vezes em que os diferentes órgãos formulam exigências e efetuam cobranças não previstas em lei. E sem entender a fundo a legislação, o empreendedor acaba por acatar estas imposições que, além de ilegais, atrasam e oneram ainda mais o processo”, alerta. Varasquim cita o decreto nº 9.094, de julho de 2017, que traria novas perspectivas para a desburocratização no Brasil. “O decreto dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos. Em outras palavras, os órgãos deveriam conversar entre si para agilizar efetivamente o trânsito de documentos. No entanto, pouco se avançou de 2017 para cá. Além de ser válido apenas para o Governo Federal, deixando de fora Estados e Municípios, é preciso que a mentalidade desburocratizada seja absorvida pelos servidores públicos. O que se vê no cotidiano é uma resistência muito grande por parte do funcionalismo”, diz ele.

O especialista acredita, no entanto, que o decreto é um avanço importante na discussão sobre a disfunção burocrática. “Ela (desburocratização) é elemento-chave para uma economia mais ágil e geradora de empregos, pois reduz tempo e custo que passam a ser realocados para o crescimento do negócio”, finaliza.

Calvário brasileiro

Mesmo não havendo uma ideia conclusiva sobre quais políticas públicas devam ser estabelecidas para estimular uma economia mais ágil e amistosa para o empreendedorismo no Brasil, grandes empresários acreditam na máxima ‘se não for para ajudar, não atrapalhe’. É como avalia Luciano Hang, fundador da rede varejista Havan e um defensor ativo da desburocratização. “A burocracia brasileira é um verdadeiro calvário. Passamos mais tempo resolvendo entraves do governo do que tocando nossas empresas. Construir lojas é fácil, difícil é enfrentar a burocracia de um país que atravanca o crescimento”, afirma Hang.

De acordo com o empresário, os custos das imposições regulatórias superam em muito os benefícios, impactando diretamente o consumidor. “Nada se faz no Brasil sem antes ser necessário obter uma série de licenças e alvarás. E quem paga o preço é o consumidor, pois quanto mais complicado o processo, mais caro se tornam os produtos e serviços”, diz ele.

Hang acredita que as disfunções burocráticas criam aberturas por onde a corrupção se infiltra, num sistema feito para corromper o cidadão e defende a redução do aparelho do Estado. “O sistema atual tenta vencer o empreendedor pelo cansaço. Farto de esperar e pagar tributos, ele desiste ou, ainda pior, se corrompe, caindo na tentação de oferecer algo para alguém em troca de mais agilidade. A desburocratização é urgente, para reduzir o poder de um Estado que controla o cidadão com regras abusivas, enquanto ele próprio não avalia seu peso para os cofres do país”, completa.