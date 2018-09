Confira a seleção de atrações gratuitas, na capital paulista, selecionadas pelo suplemento Divirta-se, do jornal O Estado de S. Paulo.

CRIANÇAS

Que Monstro te Mordeu?

Após o sucesso da série de TV criada por Cao Hamburger e Teodoro Poppovic, a história da monstra Lali ganha os palcos em um espetáculo sobre diferenças e a tolerância. Confira também a Monstruosa Exposição dos Monstros, atividade complementar exibida no local até 28/10. 60 min. Livre. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 14h. Grátis (reservas pelo site: www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 2/12.

PASSEIOS

Dia Sem Pressa

Dividida em oito estações, a programação promove atividades para desacelerar, com prática aberta de yoga (10h) e meditação (17h), uma feira de trocas de brinquedos (10h) e algumas oficinas, como a de carimbos e cadernos (10h30). Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. Sáb. (22), 10h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/SlowDay

Vila Pet

A programação, voltada para animais de estimação, tem piscina de bolinhas para os pets, estúdio de fotografia, concurso e uma feira de adoção. Palestras sobre adestramento e saúde de cães e gatos também serão apresentadas durante o evento. Vila Butantan. R. Agostinho Cantu, 47, Butantã, 3564-8731. Sáb. (22) e dom. (23), 12h/20h. Grátis.

EXPOSIÇÃO

German Lorca: Mosaico do Tempo, 70 Anos de Fotografia

Com 150 imagens, a mostra busca sintetizar a ampla carreira do fotógrafo, de 96 anos. Diferentes núcleos revelam, entre outros aspectos, sua ligação com o Foto Cine Clube Bandeirante, seus retratos e autorretratos, suas fotografias artísticas e publicitárias e os registros que fez da cidade de São Paulo. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/20h30 (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 4/11.

MÚSICA

Juliano Gauche

O cantor e compositor apresenta canções de seu terceiro disco, Afastamento, lançado no início deste ano. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (22), 20h. Grátis.

Jazz Sinfônica

Sob regência de Marcelo Ramos, a orquestra apresenta temas de Ivan Lins e outros autores. O concerto faz parte da série Matinais. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom (23), 11h. Grátis.

Projeto 18h30

O Mirante 9 de Julho recebe shows gratuitos durante o mês de setembro. Às terças-feiras, há apresentação da banda Un Tza Fanfarra, que mistura música judaica com fanfarras do leste europeu. O rock instrumental do StringBreaker and the StuffBreakers é atração das quartas-feiras. O quarteto Corcel, formado apenas por mulheres, investe no folk e faz shows às quintas-feiras. A cantora e compositora MariElle, que vai do pop ao reggae, pode ser vista às sextas-feiras. Mirante 9 de Julho. R. Carlos Comenale, s/nº, Bela Vista. 3ª a 6ª, 18h30. Grátis. Até 28/9.

TEATRO

Os 3 Mundos

Com direção de Nelson Baskerville e Paula Picarelli (que atua ao lado de nomes como Thiago Amaral e Tamirys Ohanna), a peça une cinema, teatro, kung fu e histórias em quadrinhos em montagem de texto dos quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bá. 80 min. 14 anos. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. 5ª , 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reserva pelo site: bit.ly/ccultfiesp). Até 16/12.