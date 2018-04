MON recebe evento os Melhores do Ano Diário I&C

O Prêmio Melhores do Ano 2017/2018 promovido pelo Diário Indústria & Comércio, veículo de comunicação impresso e digital direcionado aos formadores de opinião, líderes empresariais, leitores de economia, política nacional e mundial, justiça e negócios/bussines com mais 41 anos de circulação em Curitiba será realizado 28 de maio, segunda-feira, no Museu Oscar Niemeyer.

O anúncio foi feito nessa sexta-feira (20) no Museu Oscar Niemeyer por Luiz Antonio Gonçalves, publicitário e diretor de marketing do I&C em reunião com a diretora presidente do MON, Juliana Velloso Almeida Vosnika, o diretor administrativo e financeiro do MON, Colmar Chinasso Filho e a cerimonialista Doroti Stoco.

O espaço do auditório Poty Lazzarotto e o salão de vidros foi reservado para entrega dos certificados de “MELHORES DO ANO” as empresas, indústrias, cientistas, entidades do terceiro setor, personalidades políticas, lideranças empresariais e trabalhistas, profissionais liberais que mais se destacaram pelo seu trabalho e resultados obtidos no biênio 2017/2018.

Para o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani é um grande prazer apoiar o prêmio e mostrar em Curitiba, no MON as boas iniciativas no Paraná. “A Secretaria da Cultura é parceira da organização do prêmio, dos premiados e não mede esforços para que o evento seja um sucesso”.

Segundo o diretor de Marketing do Diário I&C, “além de imensa satisfação trabalhar com os brilhantes Sr. Fiani e o Presidente Sr. Odone, é missão dos profissionais da comunicação em Curitiba e no Paraná homenagear, mostrar e valorizar as principais lideranças e projetos vencedores no Estado.

A seleção dos premiados foi feita por toda a equipe de jornalistas experientes, articulistas e colunistas do diário. Confira a lista completa dos vencedores em 2017/2018 do Jornal Diário Indústria & Comércio: