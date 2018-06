5 dicas para aprimorar o inglês durante a Copa do Mundo

A vigésima primeira edição da Copa do Mundo finalmente chegou, e mesmo que você não esteja de malas prontas para a Rússia, saber inglês é extremamente importante para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em um dos eventos mais marcantes do ano. Pensando nisso, as especialistas educacionais e diretoras do Systemic Bilingual Vanessa e Fátima Tenório, listaram algumas dicas divertidas de como aproveitar esta época para aprimorar a língua inglesa e é claro, atualizar-se sobre todas as novidades do universo futebolístico.

1 – Acompanhe a repercussão dos jogos em veículos de esportes internacionais

Ao invés de ler a tradicional coluna de esportes nos jornais brasileiros, que tal ficar de olho no que a mídia internacional tem a dizer sobre as melhores jogadas da Copa? Os sites de veículos como o The New York Times publicam análises e os melhores lances dos jogos em suas editorias de esportes. Além de aprender novas expressões de futebol em inglês, você ainda se mantém informado.

2 – Leia livros em inglês sobre futebol

Todos sabem que a leitura é uma ótima maneira de expandir o vocabulário. Caso você tenha dificuldades no inicio, a dica é anotar as palavras e expressões desconhecidas para buscá-las no dicionário. Para entrar no ritmo da Copa, experimente ler The story of the World Cup, do autor Brian Glanville. O livro conta a história do maior torneio de futebol do mundo, desde o início da competição, em 1930. Além disso, a publicação apresenta diversas curiosidades sobre os bastidores dos jogos. Vale a pena a leitura.

3 – Escute as músicas oficiais da copa

Ouvir música é outra excelente forma de aprimorar o inglês e treinar a pronúncia. Por isso, tente reservar uma hora do seu dia – pode ser durante os exercícios físicos, por exemplo, e escute músicas de sua preferência, que sejam da língua inglesa. Este ano, a música oficial da Copa do Mundo chama-se “Live it up”, cantada por Nicky Jam, Will Smith, Era Istrefi e produzida pelo DJ Diplo. O clipe oficial é muito divertido e ainda conta com uma breve participação do craque brasileiro Ronaldinho Gaúcho. Ademais, você também pode relembrar os sucessos das copas anteriores, como “We are One”, de Pitbull e Shakira, tema da Copa de 2014 no Brasil, e “Waka Waka”, também de Shakira e tema da Copa de 2010, realizada na África do Sul.

4 – Assista filmes em inglês sobre Copa do Mundo

É consenso que assistir filmes internacionais aprimora a aquisição da língua inglesa. Para uma experiência mais completa, experimente escutar o áudio original e coloque as legendas em inglês. Esta é uma ótima dica para aprender pronúncias e a escrita de palavras desconhecidas. Para a Copa do Mundo, a indicação é o The Official 2010 FIFA World Cup Film in 3D, documentário sobre a Copa do Mundo e primeiro filme sobre futebol em 3D.

5 – Assista Canais no Youtube sobre o tema

Na era digital em que vivemos, não há nada mais atual do que acompanhar canais no Youtube. A plataforma oferece diversas opções de influenciadores que comentam e repercutem os mais variados temas, inclusive sobre a Copa do Mundo. O canal Football Daily possui mais de um milhão de inscritos e aborda a temática de maneira leve e descontraída, sem deixar de lado as notícias mais quentes sobre o mundo do futebol.

Mestras em educação, Vanessa e Fátima Tenório são empreendedoras e desenvolvedoras do programa de educação bilíngue pioneiro no Brasil, Systemic Bilingual, que está presente em mais de 80 escolas em 18 estados brasileiros, levando educação bilíngue a mais de 16 mil alunos.