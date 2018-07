40 Graus muda para a Paraíba

A 40 Graus Feira de Calçados e Acessórios, sediada em Natal-RN, permanece nordestina, mas sua sexta edição será realizada no Centro de Convenções de João Pessoa-PB, de 4 a 6 de fevereiro, das 10h às 18h, somente para profissionais do setor, mais especialmente o varejo dos estados do Norte e Nordeste do país.

Segundo Frederico Pletsch, diretor da gaúcha Merkator Feiras e Eventos, a união com a promotora CampinaCal “vai garantir a aproximação efetiva dos interesses de quem produz e de quem vende para este imenso mercado”. O polo calçadista da Paraíba tem mais de 300 empresas de calçados e cerca de 25 mil funcionários.

Atualmente, Norte e Nordeste concentram uma população total de 60.642.415 milhões de habitantes. “Juntas, as duas regiões representam populações superiores à da maioria dos países da América Latina, por isso a importância de uma mobilização especial dos fabricantes para estar mais perto dos clientes e entender cada vez melhor a cultura regional”, diz Pletsch.

Para a edição do 2019, a A 40 Graus vem toda nova: outro conceito, outro formato. Inclusive a data foi modificada e deve alinhar o período de produção das fábricas e antecipar os lançamentos para os lojistas. E se mantêm o apoio dos sindicatos da indústria de calçados do Rio Grande do Sul.