A Federação Paranaense de Sinuca promove nesta sexta e sábado, 14 e 15 de setembro, no Clube Curitibano, a 2ª etapa do Circuito Paranaense Sênior de Sinuca, voltada aos participantes com mais de 55 anos. As competições seguem as regras do Snooker Six Reds, disputadas em mesa padrão nacional. O valor da inscrição é R$ 70 e a premiação será 70% do valor arrecadado.

De acordo com o presidente da Federação Paranaense de Sinuca, Ricardo Caregnato, a expectativa é repetir o sucesso da primeira etapa. “A cada dia que passa o reconhecimento da sinuca no Paraná é maior”, destaca Ricardinho, como é conhecido entre os jogadores.

Para assistir e acompanhar as competições, a entrada é franca nos dois dias do evento. O acesso se dará pela portaria do Clube Curitibano localizada na Rua Petit Carneiro, 900. Na sexta (14), as competições tem inicio às 19h45. No sábado (15), as disputas começam às 9h45 e se estendem ao longo do dia. Obtenha mais informações por e-mail fps.presidenciafps@gmail.com ou pelas redes sociais da federação @sinucapr.

Serviço:

2ª etapa do Circuito Paranaense Sênior

Dias 14 e 15 de setembro, sexta-feira e sábado

Clube Curitibano

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2857 – Água Verde

Acesso pela entrada do clube localizada na Rua Petit Carneiro, 900

Sexta-feira, dia 14, a partir das 19h45

Sábado, dia 15, a partir das 9h, até cerca de 20h

Entrada aberta ao público

Informações: s.presidenciafps@gmail.com

Facebook e Instagram: @sinucapr

Foto: Divulgação.