2ª Edição Noite do Pagode Retrô

Será realizado amanhã, sexta-feira 11, a partir das 20 horas mais uma vez a “Noite do Pagode Retrô”, com músicas da época gloriosa do pagode, e os sucessos de Raça-Negra, Art Popular, Molejo, Exaltasamba, Pixote, Negritude Junior e vários outros clássicos que marcaram gerações.



Data: 11/05 | Sexta-feira

Hora: 20h

Local: Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio

Endereço: Rua Des. Clotário Portugal, 274 – Centro, Curitiba – PR

Entrada: 10$* e 15$

Realização: PDR Produção E Eventos *na apresentação do flyer promocional ou colocando o nome na lista do evento (até as 16h do dia 11/05)