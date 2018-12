Acontece a partir das 9h deste sábado 8, com oficinas e shows de hip hop e grafite, o 2.º Festival Descentraliza Arte Geral, no Clube da Gente, no bairro do Tatuquara, onde o Instituto Arte Geral atua há dez ano. Todas as atividades, materiais e alimentação serão gratuitos.

A Oficina de Hip Hop estará sob coordenação da professora Kraw, que ensinará passos básicos de breaking e sequência coreográfica. Na atividade de percussão, o professor Diorlei abordará ritmos Afros brasileiro, com enfoque em samba e reggae. Na oficina de Jazz, a professora e coreógrafa passará base técnica e prática do ritmo. E em grafite, o professor Toni trabalhará técnicas artísticas para desenhos, pinturas e demais texturas.

Após as oficinas, haverá apresentações de diversos grupos de show de talentos.

Andrea Gianini, coordenadora do Arte Geral, conta: “Nosso objetivo no Arte Geral é a arte educação, através da dança para crianças e jovens. Temos a ciência do poder da arte no desenvolvimento de crianças e adolescentes”.

Para participar, basta fazer as inscrição via e-mail, enviando nome, idade, telefone de contato para arte.artegeral@gmail.com ou na secretaria do Clube da Gente do Tatuquara. Durante o Festival Descentraliza, os alunos poderão conhecer melhor a atuação da ong e participar das oficinas permanentes do projeto.

O Clube da Gente Tatuquara (Rua Evelázio Augusto Bley, 151) vai abrir às 9h com o cadastro dos alunos, às 12h30 almoço para os alunos cadastrados na oficina e às 13h inicio das apresentações.