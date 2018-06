2° Festival de Inverno acontece no Clube Dom Pedro

Com todas as atrações, entrada e estacionamento gratuitos, a 2° Edição do Festival de Inverno acontece no sábado, 7 de julho, no Clube Recreativo Dom Pedro II. Com um desfile de moda da estação entre os destaques, o evento contará também com um grande bazar de variedades, praça de alimentação, aulões de dança e espaço kids.

A gastronomia tradicional do inverno estará presente no Festival. “Serão diversos stands com comidas típicas do inverno e outras delícias, todas com muito sabor e qualidade. O ambiente aconchegante e animado sempre recebe elogios do público que nos visita”, explica Cristiane Rodrigues, organizadora do evento. Para garantir mais animação, uma discoteca será montada na praça de alimentação, onde a Disco dance Company ministrará aulas de coreografias dos anos 70. Livres para qualquer idade e sem custo, as aulas serão às 11h, às 14h e às 17h.

No desfile, os produtos, todos vendidos no bazar, serão apresentados por mulheres comuns convidadas pela organização do evento. Ao final do desfile, uma cesta de produtos dos expositores presentes no evento será sorteada.

Para as crianças, o Espaço Kids contará com cama elástica e piscina de bolinhas sem custo para os visitantes. Um show de mágico no palco e uma oficina de mágica completam as atrações para o público infantil. As inscrições para a oficina devem ser realizadas na página do evento no Facebook: www.facebook.com/events/196541054308834.

Pet friendly e indicado para toda a família, o 2° Festival de Inverno tem organização do Grupo Queens Eventos e acontece das 10 às 19h no Clube Recreativo Dom Pedro II, localizado no bairro Rebouças.