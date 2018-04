1ª etapa do Paranaense Individual de Snooker, no Santa Mônica

Disputado em mesa padrão internacional para os 16 melhores do Estado e na mesa nacional nas categorias Ouro e Prata, para todas as idades

Começa nessa sexta-feira (27.04) a partir das 19h45 e segue sábado pelo dia inteiro a 1ª etapa do Campeonato Paranaense Individual de Snooker Regra Internacional, disputado em mesa padrão internacional, na categoria Master, somente com os dezesseis atletas melhores ranqueados do Paraná; e o Six Red Mesa Nacional, nas categorias Ouro e Prata, onde jogam homens, mulheres e crianças, independente de idade.

O evento é organizado pela Federação Paranaense de Sinuca, acontece no Santa Mônica Clube de Campo e vai contar com mais de 100 participantes. A primeira fase é dupla eliminatória, depois a emoção pega, só mata-mata. Está prevista para sábado, a partir das 14h, o início da fase eliminatória, com os oito melhores classificados do Snooker Regra Internacional, os 16 do Prata e os 16 do Ouro. Serão premiados com troféus o 1º e 2º colocados e a maior tacada em cada modalidade. Ao final das três etapas a premiação em dinheiro chega a mais de R$ 7.200,00.

Para quem quiser assistir a entrada ao clube é aberta ao público, só avisar que vai na sinuca. Mais informações fps.presidenciafps@gmail.com.

Sugestão de legenda

Noel Rodrigues Moreira é um dos destaques da sinuca paranaense, com projeção internacional

Serviço

1ª etapa do Paranaense Individual de Snooker

Snooker Regra Internacional, disputado em mesa padrão internacional, com os 16 melhores do estado

No Santa Mônica Clube de Campo – aberto ao público

Six Red Mesa Nacional, nas categorias Ouro e Prata, onde jogam homens, mulheres e crianças, independente de idade

Dia 26, a partir das 19h45

Dia 27, durante todo dia

Mais informações fps.presidenciafps@gmail.com