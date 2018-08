As famílias curitibanas se mobilizaram e levaram as crianças entre 12 meses e 5 anos incompletos aos 28 postos de saúde de Curitiba que abriram neste sábado (18/8) para o Dia D da Campanha de Vacinação contra o sarampo e a poliomielite. No total, foram aplicadas 12.953 doses das vacinas contra as duas doenças, conforme levantamento preliminar da Secretaria Municipal da Saúde até as 18 horas deste sábado.

Os números oficiais podem variar porque algumas das unidades de saúde ultrapassaram o horário das 17h da vacinação, devido à procura. “A adesão dos das famílias curitibanas a este Dia D nos deixou muito contentes. É muito importante proteger nossas crianças. Essa participação massiva é um impulso para que outros pais se motivem a levar os filhos para receber a vacina até o final da campanha, que segue nos 110 postos de saúde até o fim deste mês”, destacou o diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Alcides de Oliveira.

Da vacina tríplice viral (VTV, contra sarampo, caxumba e rubéola), foram aplicadas 6.179 doses em crianças de 1 ano a 5 anos incompletos, alvo da campanha. Outras 1.229 doses foram aplicadas em pessoas entre 5 e 49 anos neste Dia D. Da vacina contra a pólio (VOP), a “da gotinha”, foram aplicadas 6.774 doses nos curitibinhas público-alvo da campanha do Ministério da Saúde.

As equipes de saúde também aproveitaram a procura das famílias pelas duas vacinas e ofertaram a atualização da carteira vacinal às famílias para as demais vacinas do calendário, como a imunização contra a febre amarela, meningo C, HPV, hepatite, dupla adulto, varicela, num total 11.286 aplicações. No total, as 28 unidades de saúde aplicaram 24.135 doses de vacinas, no levantamento realizado às 18h deste sábado.

A contadora Cleide Bruel, 41 anos, levou a filha Alice, de 3 anos, para reforçar a imunização na Unidade de Saúde Vila Guaíra. “Tem de trazer os pequenos para vacinar a cada oportunidade. Eles choram um pouquinho, mas isso evita uma preocupação maior”, disse.

Em Curitiba, o objetivo da campanha é manter a cobertura alta das vacinas, minimizando o risco de reintrodução das doenças. A meta preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 95% de cobertura. A cobertura da vacina tríplice viral (contra sarampo, rubéola e caxumba) na cidade é de 95,8%, e, contra a poliomielite, de 92,9%.

O Joaquim, 4 anos, também foi vacinado no Dia D. “Foi ótimo ter esse dia, um sábado, facilitou para trazê-lo, já que durante a semana trabalho”, conta a mãe do pequeno, a gerente comercial Katia Giehl, 38 anos. “Essa campanha é muito importante porque o sarampo está voltando em muitas cidades e temos de proteger as crianças”, lembrou.

A campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite do Ministério da Saúde é voltada as crianças de 12 meses a menos de 5 anos de idade, incluindo as que foram imunizadas anteriormente e segue até o dia 31 de agosto.

As vacinas estão disponíveis de segunda à sexta-feira, em horário comercial, em 110 unidades de saúde. É preciso apresentar um documento de identificação e é recomendável levar a carteira de vacinação.

A alta cobertura apresentada em Curitiba não é a realidade em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, 312 municípios brasileiros estão com cobertura abaixo de 50% para poliomielite. Além disso, o país enfrenta dois surtos de sarampo, em Roraima e no Amazonas. Há, ainda, casos isolados importados registrados em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Rondônia e no Pará.